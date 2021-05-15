Фотофакт: Работа над восстановлением костела в Будславе продолжается 2 15.05.2021, 18:35

Уже разобрали часть сгоревшей крыши.

После пожара в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе продолжаются ремонтные работы: белорусы собирают средства на восстановление, а на месте помогают волонтеры.

Часть сгоревшей крыши уже разобрали, передает «Белсат».

13 мая на место прибыли волонтеры-альпинисты, которые помогают разбирать завалы на крыше.

Напомним, что в результате пожара 11 мая в Будславском костеле над центральным нефом была полностью уничтожена кровля. Но прихожанам и работникам МЧС удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. Огонь не затронул орган и алтарь.

Государственные органы полностью запретили эксплуатацию пострадавшего от пожара здания. Богослужения в нем пока невозможны.

Католические епископы призвали верующих помочь восстановить храм. Аналогичные призывы в соцсетях распространили и верующие. В итоге на благотворительные счета белорусы перевели уже Br 297 тысяч.

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