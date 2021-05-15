Фотофакт: Работа над восстановлением костела в Будславе продолжается

Фотофакт: Работа над восстановлением костела в Будславе продолжается2
- 15.05.2021, 18:35
Уже разобрали часть сгоревшей крыши.
После пожара в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе продолжаются ремонтные работы: белорусы собирают средства на восстановление, а на месте помогают волонтеры.
Часть сгоревшей крыши уже разобрали, передает «Белсат».
13 мая на место прибыли волонтеры-альпинисты, которые помогают разбирать завалы на крыше.
Напомним, что в результате пожара 11 мая в Будславском костеле над центральным нефом была полностью уничтожена кровля. Но прихожанам и работникам МЧС удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. Огонь не затронул орган и алтарь.
Государственные органы полностью запретили эксплуатацию пострадавшего от пожара здания. Богослужения в нем пока невозможны.
Католические епископы призвали верующих помочь восстановить храм. Аналогичные призывы в соцсетях распространили и верующие. В итоге на благотворительные счета белорусы перевели уже Br 297 тысяч.