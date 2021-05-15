Ученые обнаружили в Саудовской Аравии загадочные древние строения 15.05.2021, 20:55

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Может оказать, что эти сооружения древнее пирамид в Египте и британского Стоунхенджа.

В северо-западной части Саудовской Аравии археологи обнаружили загадочные древние строения. По предварительной оценки они были созданы более семи тысячелетий назад. Если гипотеза археологов подтвердится, то окажется, что эти сооружения древнее пирамид в Египте и британского Стоунхенджа, сообщает lenta.ua со ссылкой на New Scientist.

Первые следы древних построек были обнаружены еще пятьдесят лет назад. Недавно ученые из Университета Западной Австралии решили подробнее исследовать эти находки. Территорию в почти двести тысяч квадратных километров обследовали с воздуха. Было обнаружено огромное количество следов древних строений. Они изготовлены из огромных блоков песчаника. Длина построек, которые назвали мустатилы, варьировалась до двадцати до шестисот метров. Однако в высоту все они не более ста двадцати сантиметров. Ученые считают, что они либо разграничивали пространство, либо являлись культовыми сооружениями.

В большинстве мустатилов есть внутренний двор. На одной стороне двора находится возвышение, а на другой – вход. Во время раскопок одного из сооружений, была обнаружена камера, в которой обнаружили фрагменты костей и черепов крупных домашних животных. Скорее всего, это было место жертвоприношений богам. Радиоуглеродный анализ костей показал, что они были захоронены примерно семь тысяч лет назад, то есть на два с половиной тысячелетия раньше, чем был построен Стоунхендж.

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