Найден способ предотвратить следующую пандемию, подобную COVID-19 16.05.2021, 12:20

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Специалисты заявили, что урок извлечен.

Ученые призывают сменить «парадигму» в борьбе с эпидемиями и болезнетворными микроорганизмами, передающимися по воздуху, такими как SARS-CoV-2. По их мнению распространение инфекции можно предотвратить, улучшив вентиляционные системы помещений, сообщает nv.ua.

Люди в XXI веке проводят большую часть своего времени в помещении, но воздух, которым мы дышим не регулируется так, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Группа из 39 исследователей из 14 стран, в том числе двое из Университета Колорадо в Боулдере, заявили, что миру нужны изменения, чтобы снизить передачу болезни и предотвратить следующую пандемию.

В статье опубликованной в Science 14 мая, они уверяют, что распространение респираторных инфекции можно предотвратить, улучшив состояние помещений, в особенности системы вентиляции.

«Воздух может содержать вирусы так же, как вода и поверхности», — сказала соавтор научной работы Шелли Миллер, профессор машиностроения и экологической инженерии.

В этой новой статье исследователи призывают ВОЗ и другие руководящие органы расширить свои рекомендации по качеству воздуха в помещениях, включив в них патогены, передающиеся по воздуху, и признать необходимость контроля над опасностями передачи респираторных инфекций воздушным путем.

Ученые уверены, что такой сдвиг в стандартах вентиляции должен быть аналогичен по масштабу трансформации XIX века, которая произошла, когда в городах начали организовывать системы водоснабжения и централизованной канализации, когда в 1850-х годах люди в Лондоне умирали от холеры, а виной тому были микроорганизмы в загрязненной воде.

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