Белстат засекретил количество выехавших за рубеж белорусов

Белстат засекретил количество выехавших за рубеж белорусов6
- 17.05.2021, 9:27
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Власти боятся показать цифры выезжающих из страны.
«Еврорадио» обратило внимание на интересную деталь: Белстат засекретил данные по миграции, которые должны были появиться сегодня в открытом доступе.
Власти боятся показать цифры выезжающих из Беларуси. Скорее всего, из-за политического и экономического кризиса произошел резкий скачек оттока белорусов из страны.
Ранее власти засекретили статистику по смертям в Беларуси.