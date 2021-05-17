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Белстат засекретил количество выехавших за рубеж белорусов

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  • 17.05.2021, 9:27
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Белстат засекретил количество выехавших за рубеж белорусов

Власти боятся показать цифры выезжающих из страны.

«Еврорадио» обратило внимание на интересную деталь: Белстат засекретил данные по миграции, которые должны были появиться сегодня в открытом доступе.

Власти боятся показать цифры выезжающих из Беларуси. Скорее всего, из-за политического и экономического кризиса произошел резкий скачек оттока белорусов из страны.

Ранее власти засекретили статистику по смертям в Беларуси.

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