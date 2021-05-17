Французская лаборатория Sanofi сообщила об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19 17.05.2021, 14:26

Ожидается, что в ближайшие недели начнется основное ключевое исследование фазы 3.

Французская лаборатория Sanofi опубликовала положительные результаты клинических испытаний своей вакцины против COVID-19, разработанной совместно с британской GSK. Соответствующая информация размещена на сайте компании, пишет «Униан».

Промежуточные результаты исследования фазы 2 на людях показывают, что введение этой вакцины "вызвало выработку высоких концентраций нейтрализующих антител у взрослых всех возрастов на уровнях, сопоставимых с теми, что наблюдаются у людей, которые выздоровели от инфекции".

В исследовании принимали участие 722 добровольца в США и Гондурасе. Ожидается, что в ближайшие недели начнется ключевое исследование фазы 3.

Промежуточные результаты фазы 2 показали от 95% до 100% сероконверсии (выработки антител) после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет) и во всех дозах, с приемлемой переносимостью и без угрозы безопасности.

В партнерстве между двумя компаниями Sanofi обеспечивает свой рекомбинантный антиген, а GSK вносит свой пандемический адъювант (вещество для усиления действия препарата).

Производитель объясняет, что рекомбинантная технология в сочетании с адъювантом GSK разработана, чтобы обеспечить преимущества стабильности при температурах, используемых для обычных вакцин, что делает ее легче для реализации и проще для распределения в глобальном масштабе через существующую инфраструктуру, где вакцины хранятся при обычной температуре холодильника.

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