Медики рассказали, как снизить холестерин без лекарств 17.05.2021, 17:19

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Для этого нужно придерживаться всего нескольких простых советов.

Атеросклероз – бич XXI века. Угроза этого заболевания заключается в последствиях.

К таковым относятся инсульты и инфаркты. Аналитики Всемирной организации здравоохранения констатируют: в развитых странах смерти от сердечно-сосудистых заболеваний составляют 46,2% от общего числа летальных исходов. Такая статистика почти в 3 раза превышает печальные показатели рака, пишет сайт medicina.ua.

К образованию атеросклероза приводит накопление вредного холестерина в организме. Этому способствуют нездоровый стиль жизни и неправильное питание. Опасность ситуации заключается в том, что инсульты и инфаркты значительно помолодели за последние годы. Теперь эти патологии все чаще встречаются среди пациентов в возрасте 25-ти лет. Этот факт подчеркивает необходимость качественной профилактики атеросклероза. Собственно, как же предотвратить накопление холестерина?

Для этого нужно придерживаться всего нескольких простых советов.

50% клетчатки

1/3 холестерина в организм поставляется от пищи. Оставшиеся 2/3 синтезирует печень. Соответственно, большую роль в накоплении холестерина и развитии сердечно-сосудистых болезней играет питание. Каким же оно должно быть?

50% рациона должны составлять свежие овощи. В этих продуктах содержится большое количество клетчатки, играющей важную роль в пищеварении. Этот компонент также способен вбирать в себя холестерин, попавший в желудок с пищей и выводить его из организма. Благодаря этому сохраняется здоровье сосудов.

Блюда по порядку

Питайтесь 5 раз в день небольшими порциями. Каждая порция должна содержать 200 г вкусного съедобного. Прием пищи должен быть ежедневно в одно и то же время. Питаясь по часам, пищеварение становится более эффективным. Организм не откладывает холестерин, чтобы защититься от голода.

Ученые рекомендуют бобы

Недавние исследования доказали: бобовые продукты снижают уровень холестерина в организме.

Нет транс-жирам!

Избегайте транс-жиров, известных как гидрогенизированные жиры. Они не вызывают чувства насыщения, принося исключительный вред организму. Транс-жиры легко откладываются на стенках сосудов, разрушая их структуру. Такой компонент содержится в следующих продуктах:

- Маргарине;

- Колбасах;

- Выпечке;

- Блюдах из фастфуда.

Ознакамливайтесь с составом продукта перед покупкой.

Просто добавь воды!

Чистая вода – необходимый компонент для любых химических процессов в организме. Правильный питьевой режим помогает поддерживать здоровую консистенцию крови, что позитивно сказывается на состоянии сосудистой системы. Обильное употребление воды предотвращает образование тромбов и холестериновых бляшек в кровеносной системе.

Чтобы сохранить хорошее состояние здоровья, употребляйте в день не менее 6-ти стаканов столовой воды без добавок.

Затушите ее навсегда!

Одна из угроз скрывается в пепельнице. Учёными доказано: компоненты, содержащиеся в сигарете, способствуют накоплению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Это происходит, поскольку под воздействием курения разрушаются стенки сосудов. Организм, пытаясь восстановить их, также задействует вредный холестерин, содержащийся в избытке в организме курильщика. Таким образом возникают холестериновые бляшки. Просвет сосудов сужается. Так запускается механизм многих заболеваний.

Примечательно, что после 3-х месяцев полного отказа от курения уровень холестерина в крови нормализуется.

Здоровье нуждается в этом!

Физическая активность необходима для хорошего состояния всех систем организма. Причина в том, что спортивные тренировки значительно ускоряют кровоток. Благодаря этому холестерин не успевает прикрепиться к стенкам сосудов. Так не образовываются холестериновые бляшки.

Чтобы держать тело в тонусе, совершенно не обязательно записываться в тренажёрный зал. Ежедневные прогулки по 40 минут или бег трусцой по 25 минут обеспечат необходимым эффектом.

Употребляйте ужин за 4 часа до отхода ко сну. Непереваренная пища в желудке может создавать токсичность в организме.

Физические нагрузки — один из лучших способов снижения "плохого" холестерина. Занимайтесь не менее 30 минут в день 5 раз в неделю.

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