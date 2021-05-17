В Беларуси пропал футболист из Нигерии 17.05.2021, 18:37

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Его ищут уже 10-й день.

20-летний гражданин Нигерии пропал в Беларуси. В розыск объявлен Зади Чукву Еммануел, который находился в Бресте, пишет «Комсомольская правда».

О некоторых обстоятельствах рассказали 17 мая в телеграм-канале «Разыскивает милиция»:

— Обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Мог отправиться в Минск.

Таким образом, африканца ищут уже десятый день. Что нигерийская команда делала в Бресте, не уточняется, но, возможно, речь идет о команде Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области. Об этом писал на своей странице в фейсбуске председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко:

— Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они «Львиное сердце». Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравятся. Особенно пришлись по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола.

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