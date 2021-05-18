111-летний фермер из Австралии рассказал о секретном продукте для долголетия 1 18.05.2021, 7:54

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иллюстрационное фото

Долгожитель появился на свет, когда в мире еще не было холодильников и смартфонов.

Австралиец Декстер Крюгер недавно был официально объявлен самым старым мужчиной в Австралии. Секретом своего долголетия он называет рацион «с большим количеством соли, сахара и жира», а также, внимание, куриными мозгами. Об этом пишет The Mirror.

Бывший фермер и ветеринарный хирург Декстер Крюгер появился на свет в далеком 1910 году, когда в мире еще не было холодильников и смартфонов. За свою долгую жизнь австралиец пережил мировые войны, депрессии, засухи и пандемии. Он признается, что никогда не увлекался спиртным и не был заядлым курильщиком. Большую часть жизни Крюгер посвятил фермерству на своем участке. Именно это, по его мнению, и помогло ему стать самым старым жителем страны.

Man lives to 111 by feasting on chicken brains and living a simple life https://t.co/0PzQzbCoOm pic.twitter.com/7nrMfxyhOt — The Mirror (@DailyMirror) May 17, 2021

«Это потому, что я все делаю по-другому. Я жил очень близко к природе и ел в основном то, что выращивал в саду или на ферме. Вы знаете, у курицы есть голова, а там есть мозги. И это просто невероятно вкусная вещь! Правда, только на один укус», – делится мистер Крюгер, утверждая, что именно этот продукт продлевает ему жизнь.

Самым старым мужчиной в Австралии Декстера Крюгера признали, когда ему исполнилось 111 лет и 124 дня. Таким образом, он побил рекорд ветерана Первой мировой войны Джека Локетта, который умер в Австралии в 2002 году в возрасте 111 лет и 123 дней.

Сын новоиспеченного рекордсмена, 74-летний Грег, считает, что именно простой образ жизни и сбалансированная диета «с большим количеством сахара, соли и жира» помогает его отцу чувствовать себя бодрым в столь преклонном возрасте. Менеджер дома престарелых, где сейчас находится мистер Крюгер, рассказала, что он работает над собственной автобиографией, и память для 111 летнего возраста у него просто потрясающая.

В настоящее время в Австралии проживает более 6 тысяч долгожителей. Рекордсменкой среди женщин-австралиек уже долгое время считается Кристина Кок, прожившая 114 лет и 148 дней и умершая в 2002 году.

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