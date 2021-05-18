Юлия Чернявская находится под конвоем в минской больнице 18.05.2021, 15:45

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Юлия Чернявская

У нее проблемы с сердцем.

Как стало известно правозащитникам из «Весны», вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится в одной из минских больниц. У нее проблемы с сердцем. Юлия Чернявская находится под конвоем.

Напомним, сегодня утром в офис tut.by, к редакторам издания и в редакцию av.by пришли силовики из ДФР. Комитет государственного контроля завил БелТА, что заведено уголовное дело. Должностных лиц портала обвиняют якобы в «уклонении от уплаты налогов».

«18 мая в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)», — сообщили в КГК.

Сайт tut.by на данный момент заблокирован.

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