Директор «Белсата»: Анжелика Борис отказалась от свободы взамен на депортацию 4 18.05.2021, 16:24

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Анжелика Борис

Фото: polskieradio.pl

Глава Союза поляков Беларуси отказалась от сделки с властями.

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы в «Фейсбуке» рассказала, что главе «Союза поляков» Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были выпустить на свободу взамен на согласие о депортации из Беларуси в Польшу. Однако она отказалась.

Она также рассказала, что, вероятно, аналогичное предложение было сделано Анджею Почобуту и он также отказался.

Генпрокуратура Беларуси 25 марта сообщила о возбуждении в отношении председателя Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Всего по этой статье ранее было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис это Анджей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Давлению подвергаются также польские образовательные центры - в них проводились проверки, а польская школа в Бресте была ликвидирована. Польские власти обвиняют Беларусь в преследовании поляков по этническому признаку.

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