закрыть
18 мая 2021, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода»

7
  • 18.05.2021, 16:43
  • 7,564
Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода»

Самая народная марка авто.

В официальном Instagram-аккаунте автопроизводителя «Шкода» появился интересный пост. Чешская компания опубликовала свои автомобили в бело-красно-белом порядке.

Белорусы сразу же начали благодарить компанию за поддержку.

Напомним, cовет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda. Это было сделано в отместку за отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников