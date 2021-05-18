Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода» 7 18.05.2021, 16:43

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Самая народная марка авто.

В официальном Instagram-аккаунте автопроизводителя «Шкода» появился интересный пост. Чешская компания опубликовала свои автомобили в бело-красно-белом порядке.

Белорусы сразу же начали благодарить компанию за поддержку.

Напомним, cовет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda. Это было сделано в отместку за отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.

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