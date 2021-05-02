Медики рассказали, сколько пасхальных яиц можно съесть за день 1 2.05.2021, 10:20

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Этот продукт имеет выраженный желчегонный эффект.

Врач назвал допустимое количество пасхальных яиц, которые можно съесть в праздничный день и предупредил о желчегонном эффекте данного продукта, пишет healthinfo.ua.

Пасха традиционно будет отпразднована употреблением вареных куриных яиц. По этому поводу своими рекомендациями поделилась врач диетолог Екатерина Александрова.

Медик сообщила, что «яйца имеют выраженный желчегонный эффект».

Учитывая это, пасхальные яйца следует с осторожностью употреблять в пищу людям, соблюдавшим пост. Съеденные в большом количестве, яйца могут значительно ухудшить самочувствие постившимся россиянам, спровоцировав появление желчных колик.

«Тем, кто не постился, за один раз я рекомендую съедать не более двух яиц», - поделилась Александрова.

Специалист добавила, что на протяжении дня таких перекусов в виде одного или двух пасхальных яиц «может быть два-три».

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