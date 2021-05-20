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Опубликованы данные «черных ящиков» разбившегося в Барановичах Як-130

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  • 20.05.2021, 14:23
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Опубликованы данные «черных ящиков» разбившегося в Барановичах Як-130

Минобороны утверждает, что экипажу не хватило высоты для того, чтобы безопасно покинуть самолет.

Минобороны опубликовало первые результаты расшифровки с бортовых самописцев потерпевшего крушение в Барановичах самолета Як-130, в результате чего погибли два пилота.

Об этом рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб.

«Достоверно могу сказать: аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков», — сказал Игорь Голуб.

«В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно Руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет — катапультироваться. Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, т.е. в сторону города.

Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться и ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту — высота продолжала интенсивно падать. Как показывают средства объективного контроля, от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты.

В этих условиях неимоверными усилиями на высоте порядка где-то пятидесяти (более точно, мы расшифруем, будет доложено после окончания расследования уже председателем государственной комиссии), на высоте где-то около пятидесяти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек.

К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку, экипажу не хватило высоты для принятия решения и безопасно покинуть самолет.

По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли.

Это то, что сейчас известно после предварительных первых результатов черных ящиков. Но уже в этой ситуации я, как командующий вижу, что экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных — он до конца выполнял свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящие патриоты нашей страны», — добавил Игорь Голуб.

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