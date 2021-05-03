Кравчук назвал «больное место» Путина 3.05.2021, 11:10

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Леонид Кравчук

фото: tut.by

Первый президент Украины рассказал, ответы на какой вопрос хотел бы услышать от главы Кремля.

Президент России Владимир Путин брал на себя обязательства в рамках нормандского формата, поэтому должен отвечать за них. Такое мнение выразил 2 мая в эфире телеканала "Украина 24" первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

"Он говорит: "Я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения [Украины и РФ]". Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении нормандского формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", – сказал Кравчук.

По словам первого президента Украины, если бы он сейчас был главой государства, он бы хотел встретиться с главой Кремля и лично услышать от Путина ответ на "единственный вопрос".

"Есть нормандский формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил вопрос о выполнении договоренностей нормандского формата – а это прежде всего означает договоренности по Донбассу, – то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение – и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за больное место", – считает Кравчук.

Он подчеркнул, что важно знать, как российский президент "будет объяснять это народу".

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