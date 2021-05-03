Стало известно, что получила Беларусь от калийного проекта в Туркменистане 4 3.05.2021, 13:41

4,142

Фото: bmci.by

Белгорхимпром уже несколько лет подряд несет чистые убытки.

Аудиторы отчета белорусского подрядчика третий год подряд отказываются от выражения мнения. Счет непокрытым убыткам идет на сотни миллионов, пишет сайт banki24.by.

В открытом доступе появилась отчетность ОАО «Белгорхимпром». Это предприятие выступало генподрядчиком на строительстве калийного комбината в Лебапском велаяте Туркменистана.

Возведение Гарлыкского калийного комбината крайне неблагоприятно сказалось на финансовом состоянии компании. Независимые аудиторы отчета Белгорхимпрома третий год кряду отказываются выразить мнение по отчетности предприятия.

В частности, аудиторы отчета за 2020 год пишут, что ими «были выявлены обстоятельства, связанные с наличием факторов существенной неопределенности деятельности филиала в Туркменистане». Эти факторы «могут потенциально влиять на общую деятельность ОАО «Белгорхимпром» и «вызвать значительные сомнения в способности ОАО „Белгорхимпром“ продолжать непрерывно свою деятельность».

Аудиторы отмечают, что Белгорхимпром не может распоряжаться активами на территории Туркменистана. Причиной этому выступает арест на расчетные валютные счета компании в банке «Туркменбашы» на основании определения Арбитражного суда Туркменистана. Кроме того, с 2019 года не снят арест с имущества компании в поселке Гарлык Лебапского велаята.

В аудиторском заключении рассказано о разбирательствах в Стокгольмском арбитраже. На дату утверждения отчетности Белгорхимпрома ведется судебное разбирательство по иску госконцерна «Туркменхимия» к Белгорхимпрому. Аудиторское заключение датировано 5 марта 2021 года.

Есть и встречные требования Белгорхимпрома к туркменам. Они определены по фактически понесенным затратам на строительство калийного комбината.

По информации БелГазеты, денежные средства, которые поступили от туркменов, на 1 января 2018 года составили 716,8 млн USD. При этом на реализацию контракта белорусы на ту же дату потратили 906,3 млн USD.

Белгорхимпром уже несколько лет подряд несет чистые убытки. Аудиторы сообщают об убытке в размере 90 млн BYN за 2020 год и на сумму 222 млн BYN за 2019 год. В итоге к 1 января 2021 года накопленный непокрытый убыток компании превысил 499 млн BYN.

Аудиторы обращают внимание, что у предприятия отрицательные чистые активы. При этом негативные чистые активы Белгорхипрома только сократились за 2020 год. На 1 января 2020-го этот показатель составлял минус 305,6 млн BYN, а на 1 января 2021-го — минус 396,7 млн BYN.

Также аудиторы отмечают наличие просроченной кредиторки Белгорхимпрома на сумму 257,8 млн BYN и «неспособность погашать ее в установленные сроки».

За 2020 год у предприятия резко выросли долгосрочные обязательства — с 277,4 до 438,8 млн BYN. С 2013-го по 2020-й среднесписочный персонал компании упал с 940 до 746 человек.

По состоянию на декабрь 2018 года мажоритарным акционером Белгорхимпрома с долей 50,45% являлся Беларуськалий. В свою очередь, ОАО «Беларуськалий» на 100% принадлежит государству.

Известно, что в 2016 году Беларуськалий выдавал займы Белгорхимпрому — 44,9 млн USD по договору займа № 1 от 24.06.2016 г. и 50 млн USD по договору займа № 2 от 22.09.2016 г. В конце 2018 года стороны перенесли сроки возврата займов и договорились о снижении ставок по ним.

В 2015 году Белгорхимпрому была оказана поддержка в виде кредита на 2 758 млрд BYR. Кураторство за строительством Гарлыкского комбината с белорусской стороны обеспечивал Михаил Мясникович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».