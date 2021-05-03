Постпреда РФ при ЕС вызвали в Европейскую внешнеполитическую службу 1 3.05.2021, 16:53

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Российских дипломатов могут выслать из Евросоюза.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов вызван в понедельник, 3 мая, в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с объявленным запретом восьми гражданам ЕС, включая председателя Европарламента, на въезд в РФ. Об этом на брифинге для журналистов заявил Петер Стано, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает DW.

По словам Стано, послу будет заявлен "решительный протест по этому решению", которое в ЕВС считают необоснованным и "политически мотивированным". Отвечая на вопрос о возможных высылках российских дипломатов из ЕС, представитель Борреля заявил, что в настоящий момент идут соответствующие дискуссии. "И это не только в связи с последним российским решением (о запрете на въезд гражданам ЕС. - Ред.), это началось раньше с действий России в государстве-члене ЕС - Чешской Республике - по непропорциональному выдворению дипломатов", - уточнил Петер Стано.

В ЕВС считают, что Россия следует по пути конфронтации. Готовя реакцию, отметил Стано, европейская дипломатия желает единого, скоординированного ответа. Данный вопрос будет предметом обсуждения на ближайшем Совете ЕС по иностранным делам 10 мая. Кроме того, по его словам, возможна и реакция на уровне Совета Европы. "Европейский союз не может принудить Россию соблюдать все правила ЕС, даже если бы мы этого хотели. Но когда вы член Совета Европы и нарушаете ваши обязательства, в таком случае у организации есть средства заставить вас "платить" и почувствовать на себе последствия".

Стано также напомнил, что на международном уровне есть и другие форматы, например, "Большая семерка". "Министры иностранных дел стран G7 встретятся в Лондоне <...>, и Россия будет предметом обсуждения в повестке дня. <...> Контекст возможных санкций довольно широк. Нужны разные действия на разных уровнях", - резюмировал официальный представитель главы дипломатии ЕС.

МИД России 30 апреля объявил, что в ответ на "недружественные действия" Брюсселя закрывает въезд в страну восьми гражданам ЕС. В этот список вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, а также глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Оса Скотт.

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