Белорусы Белостока организовали велопробег солидарности с политзаключенными
- 3.05.2021, 20:45
Колонна проехала с бело-красно-белыми флагами и портретами политзаключенных по улицам Белостока.
3 мая белорусы Белостока, несмотря на плохую погоду, провели велопробег солидарности с политзаключенными Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Колонна белорусов проехала на велосипедах с бело-красно-белыми флагами и портретами политзаключенных по улицам Белостока.
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