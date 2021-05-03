Белорусы Белостока организовали велопробег солидарности с политзаключенными 3.05.2021, 20:45

Колонна проехала с бело-красно-белыми флагами и портретами политзаключенных по улицам Белостока.

3 мая белорусы Белостока, несмотря на плохую погоду, провели велопробег солидарности с политзаключенными Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Колонна белорусов проехала на велосипедах с бело-красно-белыми флагами и портретами политзаключенных по улицам Белостока.

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