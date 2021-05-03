Медики рассказали, какие продукты помогают не заболеть коронавирусом 3.05.2021, 21:45

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Один из таких продуктов — какао.

Препараты и продукты с содержанием цинка и селена помогают в профилактике коронавируса. Об этом рассказал Анатолий Скальный, заведующий лабораторией молекулярной диетологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Москва), профессор, доктор медицинских наук, пишет kp.by.

– Наше тело, по сути, состоит из различных микроэлементов, и поэтому мы остро ощущаем их дефицит или избыток. Год назад российские ученые опубликовали результаты исследований, доказывающие, что препараты и продукты с содержанием цинка помогают предотвратить развитие тяжелых случаев COVID-19, – заявил ученый.

По его словам, эти и другие факты о важности макро- и микроэлементов, витаминов в профилактике и лечении коронавирусной инфекции были озвучены во время Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: постковидный синдром».

В группе риска людей, у которых высокая вероятность дефицита цинка – пожилые (старше 60 лет), люди с сахарным диабетом 2-го типа, страдающие ожирением, больные атеросклерозом, имеющие иммунодефицит.

Европейские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что люди в возрасте 65+, принимавшие каждый день по 5 мг цинка, значительно реже болели, а продолжительность их жизни увеличилась.

Дефицит цинка чаще всего приводит к развитию инфекционных заболеваний (в т. ч. простудных, пневмонии), а также к болезням эндокринной и нервной систем, органов кровообращения, пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Недостаток этого элемента влияет как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет.

Что же касается коронавирусной инфекции, то у людей с дефицитом цинка, селена и витамина D она, как правило, протекает умеренно или тяжело.

Эксперты советуют употреблять продукты, в которых содержится цинк. Это, например, устрицы (214% от дневной нормы в 100 г, достаточно съедать 20 г в день), зародыши пшеницы (82%), тыквенные семечки (69%), кунжут (63%), какао (45%), кешью (37%), фасоль белая (22%).

Также селен считается хорошим средством профилактики коронавируса.

Селен – второй по значимости микроэлемент, тесно связанный с течением и исходом COVID-19. Его дефицит увеличивает риск мутаций вируса в клетках, инфекция обычно протекает тяжело.

По словам профессора Скального, больные с тяжелыми формами пневмоний, находящиеся на ИВЛ, выздоравливали гораздо быстрее, если, кроме другого лечения, получали селен в высоких дозах.

Он рассказал об интересном исследовании в Китае, где в местности с низким уровнем селена в почвах проживают около 400 млн человек. Ученые изучили содержание микроэлементов в волосах жителей и установили: случаев COVID-19 в регионе тем больше, чем ниже уровень селена в почве (соответственно, и в пище). Кроме того, неблагоприятных исходов среди людей, болевших коронавирусной инфекцией, в такой зоне больше.

Селен содержится в таких продуктах, как отруби пшеничные (в 100 г – 141% от суточной потребности), семечки подсолнечника (96%), отруби овсяные (82%), горбуша (81%), яйцо куриное (58%), творог (55%), нут (52%), фасоль (45%), сыр «Пармезан» (41%), «Фета» (27%), «Камамбер» (26%), «Чеддер» (25%).

При этом бразильский орех – чемпион по содержанию селена. В 100 г содержится 1917 мкг Se, что больше допустимой суточной нормы в 6,4 раза. Для профилактики достаточно съедать 1-2 ядра в день.

По данным медиков, кроме цинка и селена, в профилактике коронавируса важны витамины D, A, C, а также кальций, железо и магний, однако самостоятельно назначать себе те или иные препараты нельзя, нужно консультироваться с врачом.

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