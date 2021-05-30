В России умер «случайно застреленный» полицейскими мужчина 30.05.2021, 15:30

7,424

Сотрудник ДПС в Новосибирской области якобы «непроизвольно нажал на спусковой крючок».

Мужчина, раненый полицейскими при задержании в Новосибирской области РФ, скончался в реанимационном отделении, передает dw.com.

Об этом информагентство "Интерфакс" сообщает в воскресенье, 30 мая, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошел вечером 28 мая в Мошковском районе на автодороге "Сибирь".

Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника дорожно-патрульной службы. По оценке полиции, водитель нарушал правила дорожного движения, установив затонированные стекла, уточняет онлайн-издание "Тайга.инфо". Стражи порядка начали преследовать машину.

После остановки полицейские задержали одного из находившихся в автомобиле. Двое других попытались препятствовать этому. Тогда один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок", объяснили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».