В России умер «случайно застреленный» полицейскими мужчина
- 30.05.2021, 15:30
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Сотрудник ДПС в Новосибирской области якобы «непроизвольно нажал на спусковой крючок».
Мужчина, раненый полицейскими при задержании в Новосибирской области РФ, скончался в реанимационном отделении, передает dw.com.
Об этом информагентство "Интерфакс" сообщает в воскресенье, 30 мая, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
Инцидент произошел вечером 28 мая в Мошковском районе на автодороге "Сибирь".
Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника дорожно-патрульной службы. По оценке полиции, водитель нарушал правила дорожного движения, установив затонированные стекла, уточняет онлайн-издание "Тайга.инфо". Стражи порядка начали преследовать машину.
После остановки полицейские задержали одного из находившихся в автомобиле. Двое других попытались препятствовать этому. Тогда один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок", объяснили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и был доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.