В минской промзоне ржавеет «ё-мобиль», на котором ездил Путин 7 4.05.2021, 9:25

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Проект «народного автомобиля» гремел в России в 2011—2014 годах.

Фотографии этих автомобилей корреспондент tut.by сделал на служебной стоянке одного из производственных цехов в районе промзоны в столичной Дражне. Это прототипы некогда громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров.

Всего обнаружили девять «ё-мобилей».

Напомним, проект народного «ё-мобиля» гремел в России в 2011—2014 годах. Фанаты и скептики сходились в одном: столь дерзких автомобильных идей на постсоветском пространстве еще не было. По задумке, инновационный гибридный автомобиль с роторно-лопастным двигателем и суперконденсатором должен был стоить 15 тысяч долларов, а расходовать при этом всего 3,5 литра на сто километров. Реализовать идею обещали к концу 2012 года. Известно, что только за два первых месяца 150 тысяч человек, включая 2500 белорусов, оформили предварительный заказ на этот автомобиль. Автомобиль, который еще даже не создали!

Над проектом работали белорусы. Автором названия и логотипа стал дизайнер Владимир Цеслер, главным конструктором — минчанин Андрей Гинзбург, внешность и интерьер придумал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, практически все руководящие должности были заняты нашими земляками. Приложил руку даже Юрий Шиф — известный белорусский кастомайзер мотоциклов.

Но разработка оказалось гораздо дороже, чем планировалось, да и Прохоров со временем к проекту охладел. В результате миллиардер свернул всю работу, а все наработки бесплатно передал российскому государственному НИИ.

Но в Беларуси у разработчиков остались несколько прототипов. Летом 2018 года их выставили на продажу. Цена вопроса — от 32 до 200 тысяч долларов, в зависимости от состояния, работоспособности и наличия документов. Со временем объявление о продаже сняли.

Итак, на стоянке сейчас находится девять «ё-мобилей». Два из них — это самые первые прототипы, которые показали публике в конце 2010 года. Эти машины существуют в единственном экземпляре. Первый образец — грузовой фургончик-каблучок. Второй — бело-синее «ё-кросс-купе». В апреле 2011 года за рулем этого автомобиля лично проехал Владимир Путин (в те годы он был в должности премьер-министра России). Машину привезли в Ново-Огарево, где проводили заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. После заседания Путин осмотрел образец и отправился на нем в президентскую резиденцию «Горки-9», где тогдашний президент России Дмитрий Медведев проводил заседание Совбеза РФ.

Больше за руль тех образцов никого не пускали, даже журналистов. Оказалось, что их конструкция сильно отличалась от того, что задумали воплотить разработчики, и была сильно упрощенной. Например, вместо роторно-лопастного двигателя — обычный мотор от снегохода, также в машине стояла простейшая подвеска.

Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения. Из приборной панели выдраны ЖКИ-экраны, в салоне нет кресел, в полу зияет огромная дыра — виден асфальт. Передний ряд сидений зачем-то грубо отделен от заднего ряда фанерной перегородкой, в салоне разбросаны какие-то запчасти, ящики, патрубки, фанерки и прочие запчасти. Снаружи на машине отсутствует решетка, а из дыры выглядывает ржавая балка кузова.

— Да, это именно та машина, на которой ездил Путин, — подтвердил бывший главный конструктор «ё-мобиля» Андрей Гинзбург. — Но сейчас это просто мусор.

Еще пять экземпляров, которые стоят в Дражне, — это доработанные «ё-кроссоверы» более позднего образца. Их разрабатывали под Минском в тайне, а презентовали в 2013 году: Михаил Прохоров с помпой приехал на одном из них на выставку в Санкт-Петербурге.

Оставшиеся пять машин (больше, собственно говоря, и сделать не успели) тоже стоят в Минске. Ходили слухи, что за один из этих экземпляров, который был на ходу и с документами, просили 200 тысяч долларов. Два экземпляра из пяти, стоящих на парковке, выглядят вполне неплохо — по крайней мере, визуально. Еще три спрятаны под чехлами — видно, что лопнувшие бамперы на одном экземпляре банально прикручены на строительные саморезы.

— Что делать с прототипами, мы не знаем, — признался Андрей Гинзбург, который сейчас возглавляет инжиниринговую компанию «Кейджи Импекс». Ее костяк составляют как раз выходцы из проекта «ё-мобиль».

Теперь эти машины стоят возле производственного цеха компании. Судя по всему, это все, что осталось от того громкого проекта.

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