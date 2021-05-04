«Если у страны есть такие бабушки, значит есть и повод для оптимизма» 4.05.2021, 9:35

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Власть получила, что называется, «не в бровь, а в глаз».

Российский экономист Игорь Николаев поблагодарил саратовскую пенсионерку Анну Александровну.

– Если кто еще не посмотрел видео, как спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал на улице Саратова с 90-летней пенсионеркой, посмотрите обязательно, – пишет Игорь Николаев на «Эхе Москвы». – Бабушка много успела высказать, но, когда я услышал, что «…инфляция 5,8%, инфляция, а вот, понимаешь, а вот у меня там гробовые лежат – 3,5%... Как может инфляция быть выше вот этого процента?», был просто поражен.

Дело в том, что это абсолютно точная официальная информация от Росстата. Сегодня инфляция в годовом выражении, то есть по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составляет именно 5,8%. Это вам еще не каждый экономист скажет, сколько составляет текущая инфляция в годовом выражении.

И вопрос бабушкин был более чем профессиональный: почему ставка по депозитам ниже инфляции. Причем ниже значительно, что означает сильное обесценение накоплений населения. А ведь инфляция в последнее время резко ускорилась, в том числе благодаря неуклюжим попыткам госрегулирования.

Ответа бабушка, конечно, на свой вопрос не получила, как и на другие свои вопросы. А вопросы были, что называется, «не в бровь, а в глаз».

И я подумал, что если у страны есть такие бабушки, как Анна Александровна, значит есть и повод для оптимизма. Низкий поклон и здоровья Вам, Анна Александровна!

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