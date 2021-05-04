В Индии Сталин победил на региональных выборах 1 4.05.2021, 14:19

Мутхувел Карунанидхи Сталин

Фото: DMK / Facebook

Cам политик является демократом.

В Индии на региональных выборах штата Тамилнад победил политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, известный как М. К. Сталин. Теперь он станет председателем местного правительства, пишет «Новое время».

Об этом сообщает партия Дравидами Муннетра Каракам (DMK) на своей странице.

В интервью изданию Daily Mail в 2019 году политик рассказывал, что он родился за четыре дня до смерти советского диктатора, и отец решил назвать его в честь Иосифа Сталина.

Несмотря на то, что Сталин был назван в честь диктатора, сам политик является демократом.

Как пишет The Economic Times, Сталин примет присягу 7 мая.

Его партия DMK получила 125 мест в законодательном собрании штата.

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