Даже погода бунтует Андрей Жвалевский

4.05.2021, 14:29

Андрей Жвалевский

Ждем сообщений о новых сорванных красно-зеленых флагах.

Вы будете смеяться, но начну с погоды. То есть с непогоды. Ветер не только сдул зачатки тепла, но повалил кучу деревьев и билбордов. Казалось бы, при чем тут протесты? А при том, что ураган сломал и флагшток над Новой Боровой. Красно-зеленый флаг, которым жителей наказали, упал. И пока его не могут повесить на место. Ждем сообщений о новых сорванных флагах и уголовного дела в отношении несанкционированных воздушных масс.

Почему это важно? Это, конечно, мистика, но природа уже не в первый раз выражает свое отношение к нашей революции. Когда мы выходили на большие марши — было чудесно и солнечно. Но стоило подойти к Дворцу Зависимости — сгущались тучи, начинал накрапывать дождь. (Помните знаменитое фото «Свет против тьмы»? Те, кто там не был, уверены, что это фотошоп.) А вот когда каратели нащупали верную тактику, когда стали вводить в город превосходящие силы оккупационной армии — погода сразу портилась, начинался противный дождь и холод. А сколько знаков нам подавали: то двойная радуга, то бел-красно-белый рассвет, то гало над храмом…

Поначалу Gismeteo давал хороший прогноз и на 25 марта. Но потом, видимо, решимости не хватило. Сейчас слежу за прогнозом на ближайшие 10 дней. До 9 мая — дожди и холод. После — потепление и без осадков. И ветер в два раза слабее, чем сегодня.

Что делать? Считывать знаки, которые посылает Дорогое Мироздание. Находить в них надежду. Это помогает поддерживать тонус, веру и дает ресурс. И это не шутки.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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