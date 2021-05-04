OCCRP: Порошенко контролировал шесть оффшоров, через которые покупал произведения искусства 7 4.05.2021, 16:37

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Петр Порошенко

Фото: EPA

Пресс-служба партии бывшего президента Украины это отрицает.

Ознакомившись с документами, обнародованным в результате утечки 2019 года, расследователи выяснили, что в начале 2010-х экс-президент якобы получил контроль над шестью оффшорными компаниями с помощью своего помощника Сергея Зайцева. По их словам, это стало возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen. Кроме того, исследователи коррупции обнаружили: еще 11 компаний, которые обслуживаются в Raiffeisen, связанные с бизнес-империей Петра Порошенко. Большинство компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре, сообщает nv.ua.

«Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного владельца большинства из этих компаний и он подписал корпоративные документы для других, даже если они руководили десятками миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства, в соответствии с письмами и документов, полученных OCCRP», — говорится в расследовании.

В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за «неадекватную проверку лиц бенефициарних владельцев и отсутствие регулярного обновления необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания, кто владеет и контролирует структуры, связанные с клиентами повышенного риска в специфических индивидуальных случаях».

Однако тогда FMA не уточняло, о каких именно клиентах банка идет речь. В 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил штраф. Также, по данным OCCRP, в апреле 2013 через одну из таких компаний — Vernon — пятый президент Украины приобрел произведения искусства, общая стоимость которых составила 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них — полотно Ильи Репина Казаки на Черном море.

Со своей стороны, юридические советники Порошенко на запрос OCCRP отрицали его причастность к оффшорным компаниям: «Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником одной из этим компаний».

В то же время Сергей Зайцев не ответил на запрос расследователей. В 2016 году в интервью Интерфакс-Украина он отрицал, что руководил компанией Intraco в пользу Порошенко. Банк Raiffeisen заявлял, что его юридическая проверка имеет ограничения.

Пресс-служба партии Европейская солидарность, которую возглавляет экс-президент, в комментарии Украинской правде тоже заявила, что Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, которыми, по данным OCCRP, он может владеть. Там рассказали, что дали расследователям ответы на вопросы и предупредили о возможном судебном иске «ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты», назвав публикацию «новым фейком». Также в ЕС добавили, что скульптуры и картины, упомянутые в материале, Порошенко приобрел законно и указал их в своих декларациях.

В команде бывшего президента заявили, что предварительный ответ от юристов Порошенко OCCRP получил еще 25 февраля, но материал выпустили только 3 мая, обвинив Офис президента в «черном пиаре».

«По стечению обстоятельств он идеально вписался в чорнопиаровскую кампанию, которую именно в понедельник инспирировал Офис президента вокруг майского отдыха Порошенко на Кипре», — заявила пресс-служба на запрос УП.

3 апреля 2016 года авторитетные мировые СМИ опубликовали так называемые Панамские документы — слитые документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией и обслуживанием оффшорных компаний. Масштабная утечка об оффшорах касалась, в частности, сотен политиков и известных людей со всего мира, среди них был и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Согласно этим данным, компания Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой был указан Порошенко, была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 21 августа 2014 года (после инаугурации Петра Порошенко).

В 2020 году ГБР начало расследование в отношении Порошенко по фактам, связанными якобы с открытием компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.

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