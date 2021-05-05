Ученые нашли в Норвегии древний клад с уникальными золотыми украшениями 5.05.2021, 8:14

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иллюстрационное фото

Таких находок в стране не было уже около 70 лет.

Семь золотых подвесок, известных под названием брактеаты, были найдены в поле и возле небольшого холма на краю поля на территории графства Эстфолл.

Вероятно, эти кулоны были принесены в жертву представителями знати 1500 лет назад, полагают археологи, пишет nv.ua.

За исключением набора золотых артефактов, который был найден в Море-ог-Ромсдале в 2014 году и в который входил один такой брактеат, прошло 70 лет с тех пор, как аналогичные находки были сделаны в Норвегии.

«Такие вотивные клады невероятно редки», — пишут Джессика Ли МакГроу, Маргрет Фигеншу Симонсен и Магне Самдал — археологи, работающие в Музее истории культуры UiO, которые провели раскопки на этом месте.

Всего в Норвегии найдено около 160 брактеатов, а всего известно около 900 таких подвесок. Они считаются скандинавским феноменом, и при обнаружении в Германии и Англии предполагается, что они были импортированы в те места. Однако вдохновением для создания подвесок стали медальоны Римской империи.

«Портрет императора был заменен скандинавскими богами и фигурами животных в германском стиле. Люди в Скандинавии использовали статусный предмет из римской культуры, придали ему скандинавский вид и сделали его своим», — пишут археологи.

Название брактеат происходит от латинского bractea, что означает тонкий кусок металла. Подвески были односторонними, делались из золота и обычно использовались как украшения. Их также можно было использовать в качестве подарков богам.

Брактеаты классифицируются в зависимости от того, что они изображают. Семь, которые недавно были обнаружены в Роде в Эстфолде, относятся к типам C и D. Брактеаты типа C изображают сцены человека на спине похожего на лошадь животного, часто в сочетании с птицами, другими символами и рунами. Однако доминирующей чертой является большая человеческая голова с выступающими волосами.

Брактеаты типа D стилистически отличаются от других классификаций и считаются самыми молодыми вариантами, датируемыми 6 веком нашей эры. На них изображены различные стилизованные животные, которые сегодня довольно сложно интерпретировать.

«Нет никаких сомнений в том, что это были предметы, связанные с аристократическими общинами в германской элите Скандинавии», — пишут они.

Однако в 536−540 годах нашей эры серия извержений вулканов привела к образованию густых облаков пепла, которые повлияли на климат. В скандинавской литературе это называется «великанской зимой» — Fimbulvinter.

«Мы не знаем, были ли заложены золотые брактеаты из Роде до или после 536 года. Но похоже, что золотых кладов стало больше в течение 500-х годов. Во времена плохих лет и незащищенности люди, возможно, чувствовали повышенную потребность искать защиты. Возможно, было совершено множество таких подношений», — написали археологи.

Используя передовые технологии, археологи надеются сказать что-нибудь о том, как были сделаны подвески, и, возможно, даже кем и где. Они также сравнят недавно обнаруженные брактеаты со старыми находками. Это может кое-что сказать нам о связях между элитами в Скандинавии или Северной Европе.

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