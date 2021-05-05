Незаконная власть выдвинула «обвинения» против Полины Шарендо-Панасюк 1 5.05.2021, 13:02

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Активистку «Европейской Беларуси» и мать двоих несовершеннолетних детей подвергают пыткам в СИЗО.

Активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полине Шарендо-Панасюк, которая уже более 4 месяцев находится в СИЗО №7, незаконные власти предъявили «официальное обвинение». Об этом сообщает «Белсат».

Мать двоих несовершеннолетних детей безосновательно обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса: 368 («Оскорбление Лукашенко»), 369 («Оскорбление представителя власти») и 364 («Насилие или угроза применения насилия в отношении работника органов внутренних дел»).

- Вчера стало известно, что Полина снова помещена в карцер – в очередной раз ее туда отправили на 10 суток. Также Полина поставлена на профилактический учет как «склонная к экстремизму». Поскольку Полина не сотрудничает со следствием и администрацией СИЗО, на нее оказывается психологическое и физическое давление. Я считаю, что существует непосредственная угроза здоровью и жизни моей жены, и хочу обратиться к общественности с заявлением, что в СИЗО №7 пытают заключенных. Об этом уже заявляла Полина, и ей за за это мстят, – сказал в разговоре с «Белсатом» муж Полины и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

На него самого также заведено уголовное дело, якобы за «оскорбление Лукашенко».

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