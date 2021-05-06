Первые сто дней Байдена: какие выводы пора сделать 1 Ричард Хаас

6.05.2021, 11:39

Джо Байден

Фото: Getty Images

Между новым президентом США и Трампом больше преемственности во внешней политике, чем кажется на первый взгляд.

Джо Байден является президентом США чуть больше ста дней — это меньше 7% времени, на которое он был избран. Но уже можно сделать предварительные выводы о характере его президентства.

Главным достижением Байдена на сегодняшний день является расширение поставок вакцины COVID-19 и ускорение иммунизации в стране. С тех пор как Байден вступил в должность, в США было введено около 220 млн доз. Запасов более чем достаточно для того, чтобы вакцинировать каждого взрослого. Ежедневное число погибших от этой болезни сократилось — с более чем 4 тыс. в день до менее 1 тыс. Экономика готова к взлету, и некоторые даже беспокоятся, что она может перегреться.

В эти самые сто дней очертились основные темы президентства Байдена, сформулированные в его обращении к Конгрессу 28 апреля: акцент на решении внутренних проблем, увеличение роли федерального правительства как в стимулировании экономики, так и в предоставлении основных услуг и финансовой поддержки гражданам, а также борьба с расизмом и изменением климата, модернизация инфраструктуры и повышение конкурентоспособности страны. Есть также готовность повысить налоги на корпорации и богатых, чтобы оплатить часть расходов, связанных с осуществлением этих инициатив. Увидим, насколько многое из этого может быть реализовано. Сравнения Байдена с Франклином Делано Рузвельтом или Линдоном Джонсоном можно понять, но они несколько преждевременны.

Многое из того, что Байден сделал или хочет сделать, резко отличает его от предшественника, Дональда Трампа, и находит отклик у многих американцев. Но его подход к иммиграции воспринимается совсем иначе. Некоторые считают, что частично из-за его посылов растет количество людей, пытающихся попасть в США через южную границу. Между тем, по мнению многих республиканцев, квоты на прием беженцев слишком высоки, а для многих демократов недостаточно высоки.

Все же именно во внешней политике сравнения с Трампом наиболее интересны. На первый взгляд, Байден совсем другой. Он поддерживает многосторонность, вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, а его администрация работает над перезагрузкой ядерной сделки 2015 года с Ираном, из которой Трамп вышел в одностороннем порядке.

Также во внешней политике США Байден вернул традиционных союзников и альянсы на ключевые позиции. Он уже принял премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу в Вашингтоне и в июне совершит свою первую зарубежную поездку в Европу на саммит Большой семерки. Американские войска не будут выведены из Германии, что намеревался сделать Трамп. И администрация Байдена сделала права человека центральным элементом своей внешней политики, регулярно критикуя Россию и Китай, накладывая санкции на Мьянму и опубликовав доклад, в котором говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Но между Байденом и Трампом больше преемственности во внешней политике, чем кажется на первый взгляд. Возьмем Афганистан: Трамп подписал пакт с Талибаном, который обязал США вывести все свои вооруженные силы к 1 мая, Байден обязался сделать это к 11 сентября. Не менее важно и то, что Байден вторил настойчивым утверждениям Трампа о том, что вывод американских войск будет определяться установленными сроками, а не местными условиями.

Есть значительная преемственность в том, что касается и политики в отношении Китая. Больше не услышать призывов к смене режима, но дипломатический контакт на высоком уровне между американскими и китайскими чиновниками вряд ли мог быть менее дипломатическим. При этом администрация Байдена сохранила тарифы и экспортный контроль, продолжала посылать американские военные корабли, чтобы оспорить претензии Китая в Южно-Китайском море, еще раз назвала китайские действия в Синьцзяне геноцидом, ввела санкции против китайских чиновников, и поддерживала контакты на высоком уровне с Тайванем.

Что касается торговли, то неизменным является отсутствие инициативы. В развитую политику по отношению к Китаю совершенно не вошли намерения пересмотреть нежелание США присоединиться к азиатско-тихоокеанским региональным торговым группировкам. Вместо этого продолжается продвижение пустого слогана «покупайте американское» наряду с разговорами о внешней политике для среднего класса, что говорит о том, что торговля останется на заднем плане, учитывая, насколько спорной эта тема остается для многих американцев.

Даже в вопросе COVID-19 президентство Байдена приняло подход вроде «Америка прежде всего», когда это касается того, чтобы делиться (или, скорее, отказываться это делать) вакцинами американского производства с остальным миром. Ситуация запоздало меняется — США собираются поделиться неиспользованными запасами вакцины AstraZeneca. Но это всего лишь небольшой сдвиг, а задержка предоставила стратегические возможности для Китая и России, замедлила мировой экономический рост, усугубив трудности, а также предоставила штаммам COVID-19 больше возможностей для появления и распространения.

В общем, хоть Трампа в Овальном кабинете больше нет, трампизм все еще представляет угрозу. Его нападки на свободную торговлю и иммиграцию, поощрение узкого взгляда на мир «Америка прежде всего» и предвзятое отношение к сокращению расходов являются сейчас и в обозримом будущем частью политической структуры. Страна остается поляризованной, Конгресс разделен почти поровну. У Байдена остается ограниченное пространство для маневра, поскольку он стремится содействовать демократии, проводить дипломатическую политику и укреплять глобальные институты.

Как и все американские президенты, Байден по-прежнему пользуется значительной властью и влиянием. Но, как показали его первые сто дней, единственное, что американские президенты не могут контролировать — это условия, в которых они действуют.

Ричард Хаас, «Новое время»

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