Медики рассказали о человеке, который переболел коронавирусом 13 раз 1 6.05.2021, 12:28

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Специалисты попытались предсказать, как часто люди будут болеть COVID-19 в будущем

COVID-19 становится сезонным заболеванием, считают ученые. Предсказание о том, что коронавирус имеет шансы стать одним из заболеваний, скрывающихся под аббревиатурой ОРВИ, начинает сбываться, пишет kp.by со ссылкой на The Journal of Infectious Diseases. Ковид будет вызывать сезонную «простуду».

Если COVID-19 будет вести себя так же, как предшествующие ему коронавирусы, в будущем он будет вызывать у человека заболевание в среднем 1 раз в 2 года.

Но нельзя сбрасывать со счетов и индивидуальные особенности организма. Кому-то с ними повезло больше, кому-то меньше. Так, среди людей, которые были обследованы в рамках программы, оказался человек, который переболел ковидом 13 раз.

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