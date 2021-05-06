Вице-спикер парламента Словакии подал в отставку из-за нарушения карантина 6.05.2021, 15:55

Юрай Шелига

Политик извинился перед гражданами за то, что подал дурной пример.

Вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига покинул свой пост из-за нарушения карантина. Он после девяти часов вечера, с когда в стране начинает действовать комендантский час, был замечен в кафе, пишет SME.

Также в отставку с поста главы комитета по социальным вопросам словацкого парламента подала Яна Житнянска. Она находилась в кафе вместе с Шелигой.

Шелига извинился за плохой пример, который подал гражданам. Он отметил, что политики - тоже люди, и ему также стыдно, поэтому он хочет проявить политическую культуру, уйдя в отставку.

Отмечается, что в Словакии из-за карантина рестораны и кафе закрыты. Они обслуживают клиентов только на террасах, а также осуществляют выдачу блюд и напитков навынос.

Напомним, премьера Норвегии допросила полиция из-за нарушения карантина. Эрне Солберг отмечала свое 60-летие на горном курорте. На ее юбилее присутствовали 13 человек, тогда как согласно правительственному распоряжению разрешаются мероприятия с участием не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Новой Зеландии подал в отставку из-за нарушений карантина. Дэвид Кларк дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки и пикника на пляже.

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