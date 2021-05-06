Биологи открыли новый вид миниатюрных светящихся жаб 1 6.05.2021, 16:29

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Новый вид оказался ядовитым.

Необычная светящаяся жаба, размером с человеческий ноготь, была обнаружена исследователями в лесу в штате Сан-Паулу, что в Бразилии, сообщает «Ракурс».

Сообщается, что уникальное животное является редкой разновидностью тыквенной жабы (Brachycephalus ephippium), которая представляет собой группу родственных видов флуоресцентных ярких лягушек. Их оттенок внешне напоминает тыкву.

Большую часть времени этот вид светящихся жаб проводит в лесной подстилке — исследователи сфотографировали ее, пока она притаилась между ветвями. Жабе дали научное название Brachycephalus rotenbergae. Ее размеры оказались крошечными — всего около двух сантиметров.

Причины флуоресцентного свечения жабы ученые так и не смогли разгадать. Возможно, яркий внешний вид служит предупреждением для хищников о ядовитости этого земноводного, но также он может являться ориентиром для потенциальных партнеров, или же это может быть эффективным камуфляжем среди желтых и оранжевых листьев, грибов и семян, которые распространены в лесу.

Также оказалось, что животное является ядовитым. Оно содержит тетродотоксин, но смертельной опасности для человека не представляет. Люди могут прикасаться к жабе голыми руками, но не должны подносить после этого руки к глазам или рту, чтобы не заразиться. Потенциально опасна эта жаба для мелких млекопитающих и птиц.

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