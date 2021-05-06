В лесу под Минском видели гигантского кота 6.05.2021, 17:40

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фото: «Минск. Пропавшие и найденные коты»/facebook

Что это за животное?

В Колодищах, под Минском, 5 мая в придорожном лесу прохожие заметили гигантского кота. Информация о необычной находке появилась в группе, которая занимается поиском потерявшихся животных. Размеры кота настолько поразили очевидцев, что те не решились к нему приблизиться. Вечером того же дня кота отловили, сообщает onliner.by.

фото: «Минск. Пропавшие и найденные коты»/facebook

А уже сегодня появилась информация, что экзотического питомца передали владелице. Татьяна, подтвердила это редакции: именно ее друзья помогали в поисках животного.

В комментариях к посту развернулась дискуссия: Что же это за дивный зверь — бенгальский кот, саванна, сервал?

фото: «Минск. Пропавшие и найденные коты»/facebook

Оказалось, что это сервал — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих. Живут они по всей Африке, за исключением Сахары, экваториальных лесов и крайнего юга. Размеры их впечатляют: длина тела 90—135 см, масса взрослого животного от 8 до 18 кг. Особенность сервала — самые большие (относительно тела) уши и самые длинные лапы среди всех кошачьих. При этом голова — миниатюрная. Животные легко приручаются и прекрасно чувствуют себя в неволе.

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