«Муж вынул отложенные на отдых в Египте 1100 долларов и одним движением разорвал их» 13 7.05.2021, 11:01

5,664

Как белорусам в подобных случаях вернуть деньги?

Всякое бывает: в вашу заначку мог влезть пес, или ребенок с фломастерами, или, как герои статьи, можно в порыве гнева искрошить в пыль все свои сбережения. Не спешите рвать на себе (собаке, детях) волосы: деньги есть шанс вернуть. Onliner рассказывает, куда бежать и что делать.

«Муж превратился в Халка»

Минчане Артем и Александра говорят, что ссорятся нечасто, но в этот день «Меркурий был ретроградным». Сердобольная по характеру Александра попросила мужа дать денег ее дальней родственнице, которая погрязла в долгах. Муж жест доброй воли не оценил.

— Муж у меня замечательный и вообще не жадный, — говорит Александра. — Он задал закономерный вопрос: «Почему я должен помогать всем подряд?», но я тогда очень разозлилась и обозвала его в ответ скупердяем. И тут Артем превратился в Халка: вынул из шкатулки припрятанные на отдых в Египте доллары и одним движением разорвал их. Я была немного в шоке, потому что всегда считала, что он самый спокойный человек на свете.

В итоге все одиннадцать сотен долларов были порваны пополам. Когда страсти улеглись, пара начала думать, что делать.

— Мы, конечно, поговорили обо всем, помирились и даже посмеялись с того, какие мы недотепы. Потом попытались поменять деньги в отделении банка у дома, но там нам отказали: подавайте только целые, в другом отделении сказали, что принимают только белорусские рубли. Поэтому пока мы не очень понимаем, что делать и можно ли вернуть деньги, а ведь сколько людей хранят дома порванные купюры, не зная, что с ними делать, — рассказывает девушка.

Частные причины — плесень, ржавчина и дети, которые вырезают президентов

На самом деле с деньгами может случится всякое: один забыл достать купюры из карманов перед стиркой, у другого заначку пожевал пес, а у третьего дети научились клеить аппликации.

— Самая распространенная причина повреждения купюр — неправильное хранение. Люди часто хранят деньги в прямом смысле слова в стеклянной банке, — объяснили в «Банке БелВЭБ». — В итоге образуются пятна ржавчины и плесени, купюры размокают от воды. Вторая частая причина — механические повреждения. Часто дети разрезают купюры ножницами пополам или вырезают портреты президентов. Также встречаются печати, штампы, стирка в машинке, после которой не всегда возможно установить признаки платежности.

Если вы думаете, что перечисленные случаи — редкость, то это не так.

— Суммы, принятые от клиентов на инкассо, могут варьироваться — от сотни долларов до нескольких сотен тысяч долларов США в эквиваленте. Но в прошлом году из-за эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений суммы резко уменьшились, — дополняет специалист банка.

Обменять нельзя уничтожить

У Нацбанка на этот счет даже есть специальная инструкция, но она касается только белорусских рублей. С валютой сложнее: каждый банк решает самостоятельно, принимать ли такие деньги и как это делать. Но для любых купюр действуют общие процедуры — замена купюры и инкассо. Чтобы понять, подлежит ли обмену купюра, ее обмеряют специальной линейкой, поделенной на 200 квадратиков. Если целы не менее 110 квадратиков, купюру можно обменять. И даже неважно, на сколько частей она порвана, главное чтобы из кусочков можно было сложить не менее 55% от целой. Кроме того, должны сохраниться номер и серия, водяной знак и другие защитные элементы, которые помогут банку понять, что это не подделка. Не сильно пострадавшую купюру, которую легко идентифицировать, вам заменят на банкноту того же номинала (или по договоренности — разобьют на мелкие, переведут на карту).

А вот если купюры сильно пострадали (обожжены, полностью закрашены, еле пережили стирку), их примут на процедуру инкассо. Это значит, что остатки купюры заберут на исследование и, если смогут подтвердить подлинность, обменяют ее на новую с более высокой комиссией и за более долгий срок.

Поврежденные рубли должны принимать бесплатно все банки Беларуси

Поврежденные белорусские рубли должны принять в любом банке, но не в каждом отделении города (уточняйте по телефонам). Быстрее и проще это будет сделать в отделении Нацбанка, где работают специалисты по этой проблеме (улица Толстого, 6 в Минске). Комиссию за обмен не берут.

— Все банки должны принимать для обмена и выполнения банковских операций ветхие банкноты и поврежденные монеты. Исключение составляют сильно поврежденные банкноты, а также банкноты и монеты, платежность которых установить на месте не представляется возможным. Такие денежные знаки принимаются в местах, определенных банками самостоятельно, исходя из перечня осуществляемых операций, — пояснили нам в Нацбанке. — Плата за произведенный банком обмен ветхих банкнот и поврежденных монет в белорусских рублях не взимается.

Поврежденную купюру или монету забирают, ставят на ней штамп «Обменено» или «В обмене отказано» (если все очень плохо), после этого работник банка составит акт. Затем белорусские рубли отправляются в центральное хранилище Нацбанка до трех месяцев, а затем уничтожаются.

На поврежденные до неузнаваемости банкноты или монеты тоже составят акт, но чтобы понять, не подделка ли это, банк забирает купюру на экспертизу от месяца до полугода. Как решат — с вами свяжутся и либо обменяют с комиссией, либо не обменяют. Затем купюры ждет такая же судьба, как и принятых на обмен — уничтожение.

— Ежегодно в Национальный банк поступает около 16% ветхих банкнот и менее 1% поврежденных монет от количества денежной наличности, выдаваемой банкам. Банки сдают ветхие банкноты, поврежденные монеты в Национальный банк для уничтожения. Уничтожение ветхих банкнот производится путем измельчения на технологической линии с последующим захоронением на полигоне отходов. Уничтожение поврежденных монет пока не производилось в связи с их незначительным объемом, — пояснили в пресс-службе регулятора.

Валюта: принимают не все банки, не бесплатно и не быстро

С валютой вопросов куда больше. Нацбанк вообще не принимает поврежденную валюту, делают это далеко не все банки и их отделения, а условия обмена часто меняются. У каждого банка свои признаки платежеспособности для иностранных банкнот, поэтому не исключено, что в одном банке купюру могут признать «трухой» и принять только на инкассо, а в другом спокойно обменяют с минимальной комиссией.

Второй момент — это размер комиссии за обмен, которая в банках может быть такой, что и смысл обменивать валюту пропадает. Поэтому самый верный способ — позвонить в справку конкретного банка, уточнить размеры комиссии, нужно ли склеивать купюры (для одних это обязательное условие, а у другого такие купюры не примут вообще) и в какое отделение можно сдать свое добро. Вместе с купюрами возьмите паспорт.

Например, «Белгазпромбанк» или «Альфа-Банк» вообще не принимают поврежденную валюту. «Банк БелВЭБ» берет комиссию в 10% от суммы (минимум 50 рублей) и рассматривает вашу заявку до 6 месяцев. У «Белинвестбанка» комиссия 3% от суммы (минимум 10 долларов или 40 евро в зависимости от валюты), рассматривают заявку до полугода. Не такие драконовские условия у «БПС-Банка»: 3% от суммы операции (минимум 8 рублей), а если купюра не сильно повреждена, ее могут заменить сразу. Такие же 3% от суммы операции берет «Беларусбанк» (но минимум 3 рубля), за прием на инкассо — 5% (минимум 20 рублей). Срок рассмотрения заявки — до месяца.

Не спешите обвинять банки во всех смертных грехах: обмен поврежденной валюты — дело затратное. В особо «тяжелых случаях» решение остается за банком, который выпустил эту купюру, и порванный доллар летит на другой конец света. Именно поэтому небольшим банкам невыгодно заниматься таким хлопотным дельцем, а сроки рассмотрения вопроса порой доходят до полугода.

— Для организации работы с инкассо банком заключается договор с иностранным банком-корреспондентом, — объясняет специалист. — В договоре определены условия и порядок передачи поврежденных купюр банку-корреспонденту. После перечисления средств банком-корреспондентом клиенту направляется уведомление о возможности получения возмещения за иностранную валюту, сданную на инкассо. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы банком-корреспондентом наличная иностранная валюта может быть направлена в банк-эмитент: для долларов — Федеральный резервный банк США, для евро — Центральный банк Евросоюза. Решение о выплате возмещения за купюру, принятую на инкассо, либо отказ принимается эмиссионным банком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».