Журналисты нашли владельца паспорта, который использовал в Чехии агент ГРУ «Петров» 7.05.2021, 12:48

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Фото: Shutterstock

Это удалось сделать благодаря базе данных авиаперелетов.

Паспорт гражданина Республики Молдова, поддельную копию которого предположительно использовал в Чехии в 2014 году сотрудник российской военной разведки Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), принадлежал реальному лицу.

Фальшивые паспорта Петрова и Боширова

Об этом написал в фейсбуке журналист исследовательского издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, идентифицировать владельца паспорта удалось молдавским журналистам при помощи зарубежных коллег, сообщает svoboda.org.

Ранее копию паспорта гражданина Молдовы на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat. Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ. Копии поддельных паспортов на имена граждан Таджикистана и Молдовы были, как утверждается, направлены на склад, чтобы российские агенты получили туда допуск. При этом в паспорт на имя Попы была вклеена фотография Мишкина-"Петрова". Неизвестно, однако, был ли этот паспорт использован в реальности для попадания на склад. В Чехию сотрудники ГРУ въехали по другим поддельным паспортам - на имена россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как выяснили молдавские журналисты, для изготовления поддельной копии паспорта на имя Николая Попы был использован паспорт гражданина Республики Молдова Виталия К. из Дрокиевского района Молдавии. Он живет в США. Его личность удалось идентифицировать благодаря базе данных авиаперелетов. Выяснилось, что молдаванин пользовался своим паспортом еще в 2015 году, то есть уже после взрывов на чешских складах. В частности, он летал по нему из Нью-Йорка в Кишинев транзитом через Москву. Журналисты связались с Виталием К., который подтвердил эту информацию, подчеркнув, что в Москве не покидал транзитную зону аэропорта. По его словам, при перелетах не возникло никаких проблем.

В паспорте, который использовал Мишкин-"Петров", от настоящего паспорта оставили номер и год выдачи. Имя и даты рождения были подделаны.

В Молдавии идет проверка обстоятельств фальсификации паспорта гражданина страны. Пока о каких-либо версиях и подозреваемых не сообщалось.

Чешские власти объявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля. Руководители Чехии – за исключением президента Милоша Земана – утверждают, что есть только одна версия взрывов, а именно причастность России. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно в Украину. При взрывах погибли двое сотрудников фирмы IMEX. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, после серии ответных шагов каждой из сторон Россия и Чехия в принципе согласились на уравнивание числа сотрудников диппредставительств каждой из стран. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.

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