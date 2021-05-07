Родители жалуются на «сад-призрак» под Минском 7.05.2021, 12:52

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Источник фото: mlyn.by

Места есть, а детей не берут.

Детский сад в Хатежино (Минский район) открыли пять месяцев назад. Сейчас там работает 5 групп, а по плану должно быть 12. Родители волнуются, что к учебному году сад не откроется целиком из-за нехватки воспитателей (ходят такие разговоры). Родители создали петицию и отправили ее в Минский облисполком. Rebenok.by созвонился с администрацией.

Жители агрогородков Хатежино и Старого Села обеспокоены тем, что в новом детском саду работает всего пять групп, хотя учреждение открылось в декабре прошлого года. Родители связывают это с нехваткой кадров и запустили петицию с просьбой пояснить, будет ли работать сад с нового учебного года с полной загрузкой, сколько человек будет принято на работу в марте и апреле и по какой причине сад все еще не функционирует в полную силу.

— У нас в Хатежино проживает около 5000 человек, в соседнем Старом Селе — около 1000. Здесь, в Хатежино, около 200 детей ждут очереди в сад. Мы волнуемся, что всех не возьмут. Мы знаем, что в саду не хватает воспитателей, и этот вопрос никак не решается, — написали родители в петиции. Их беспокоит, что с сентября группы не откроются и им придется возить дошкольников в столицу, как и прежде.

Как журналистам удалось выяснить, ни в управление по образованию Минского района, ни в сам детский сад звонков от обеспокоенных родителей не поступало.

— Мы выдаем направления в детский сад, родители приходят и забирают их. А еще на столе у меня лежит стопка направлений, за которыми родители не спешат. Спешить и нет смысла — группы будут формироваться до конца лета, но вы вообще первые, кого интересует этот вопрос по Хатежино, — отметила начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Минского райсполкома Елена Баранова.

Заведующая садом в Хатежино Татьяна Луцкая на момент звонка находилась на больничном, но все равно подробно ответила на вопросы. Руководитель рассказала, что сад рассчитан на 230 детей, сейчас функционирует пять групп, а шестая группа находится в процессе открытия. Все 12 групп полностью заработают к сентябрю 2021 года. С апреля идет набор и комплектование групп, а также поиск воспитателей.

— У нас отличный детский сад, есть бассейн, компьютерный класс, развивающие группы. Мы обзваниваем всех родителей, чьи дети стояли на очереди в наше учреждение образования, просим прийти за направлением, чтобы сформировать группы к сентябрю. В группах у нас около 20 человек, в некоторых даже меньше, — отметила Татьяна Луцкая. — Могу сказать, что многие мамы даже просят нас пойти навстречу и принять их не с июня, например, а с сентября, потому что они хотят отдохнуть и «догулять» лето. В группах у нас до 20 человек, в некоторых даже меньше.

Параллельно идет формирование педагогического коллектива.

— У нас будут и молодые специалисты — их мы ждем к августу-сентябрю, и опытные педагоги — они переведутся к нам ближе к началу нового учебного года, так как не хотят терять отпуск летом на работе, где они сейчас закреплены. К осени мы планируем полностью укомплектовать коллектив, — сказала представитель администрации сада.

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