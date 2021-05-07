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Во Владивостоке к 9 мая вывесили флаги, напоминающие знамена ВМС Японии

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  • 7.05.2021, 12:54
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Во Владивостоке к 9 мая вывесили флаги, напоминающие знамена ВМС Японии
Флаги в Владивостоке. Фото: Facebook

Случайность или умысел?

В центре Владивостока к 9 мая вывесили флаги, похожие на знамена ВМС Японии — противника СССР во время Великой Отечественной войны. Администрация города пообещала убрать флаги, заявив, что подрядчик неверно истолковал рекомендации к праздничному оформлению улиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На флагах был изображен Орден Отечественной войны на фоне красно белых лучей, расходящихся от центра к краям.

«[Флаги] будут заменены. Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», — сказали в пресс-службе администрации города.

Флаги в Владивостоке. Фото: Facebook
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