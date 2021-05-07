COVID-19: где легче заразиться, какой штамм опаснее и как защищает клеточный иммунитет 7.05.2021, 14:52

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Популярный врач ответил на три важных вопроса о коронавирусе.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский ответил на три важных вопроса о коронавирусе.

Что рискованнее — отдых в Египте или праздники в большом городе?

— Все зависит от того, что вы вкладываете во фразу «просидеть все праздники в Киеве или большом городе». Если вы сидите на даче под Киевом и гуляете в лесу, то это абсолютно безопасно. Если же вы ходите по Киеву, перемещаетесь в городском транспорте, посещаете супермаркеты, то, конечно, риск больше.

Естественно, я бы предпочел, чтобы на праздники вы поехали куда-нибудь в загородный дом под Киевом, где занимались бы садом-огородом, и это было бы абсолютно безопасно.

Но если вы собираетесь гулять по городу, ездить в общественном транспорте и ходить в торговые центры, но у вас есть альтернатива в виде пляжа на Красном море, то лучше полететь в Египет.

Британский штамм коронавируса опаснее для детей, чем китайский?

— Так называемый британский штамм коронавируса намного заразнее, поэтому относительно большее количество молодых людей и детей болеет. По-видимому, для заражения им нужна меньшая инфицирующая доза.

А поскольку заражается больше детей и молодых людей, то и заболевших среди них фиксируется больше, и чаще встречаются осложнения. Но в целом британский штамм коронавируса не опаснее, чем обычный, так называемый китайский.

Защитит клеточный иммунитет после ковида от новых штаммов?

— Да, защитит. По крайней мере, вероятность тяжелой болезни в короткой временной перспективе очень невелика. Но через год-два коронавирус другого штамма может вызвать достаточно тяжелую болезнь. И пока мы не можем ответить на вопрос, что происходит с клеточной памятью через один-два года — просто еще нет данных, не прошло столько времени. Только сейчас все вместе будем искать ответы на эти вопросы.

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