WSJ: США могут замедлить вывод войск из Афганистана по просьбе Европы 8.05.2021, 12:22

Вашингтон обещал оказывать материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции.

Европейские союзники настаивают, чтобы США отложили вывод войск из Афганистана и дали другим участникам НАТО больше времени и поддержки для ухода из страны, сообщает газета Wall Street Journal (перевод – GuildHall) со ссылкой на официальные лица.

Как отмечается, Вашингтон обещал оказывать материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции во время вывода их войск. Однако некоторые страны заявили, что не успеют покинуть Афганистан вовремя.

По информации WSJ, некоторые страны, в частности Германия, попросили Штаты отложить уход из ближневосточного государства до 18 июля. Власти США ответили, что вывод войск может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников.

По словам неназванных официальных лиц, еще одна сложность заключается в том, что Турция, в течение многих лет обеспечивавшая безопасность в аэропорту в Кабуле, сообщила США и НАТО, что также может вывести свои войска. По мнению источников, потенциальный вывод турецких сил может побудить некоторые западные страны пересмотреть планы по сохранению даже сокращенных дипломатических контингентов в стране. Одна из возможных альтернатив для обеспечения безопасности в аэропорту — международные наемники, но, как отмечает издание, они вряд ли смогут остаться без войск, гарантирующих их защиту.

США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании «Несокрушимая свобода», ставшей ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».