Почему белорусы решили привиться от коронавируса в ТЦ «Экспобел», а не в поликлинике? 8.05.2021, 22:15

Фото: «Белсат»

Сегодня в центре вакцинации в минском торговом центре был ажиотаж.

Сегодня в ТЦ «Экспобел» открылся центр вакцинации против Covid-19. В 17:00 цепочка из людей, желающих получить вакцину, составляла около 70 человек.

Люди дали «Белсат» ответ, почему пришли сюда и решили привиться этой вакциной.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

«Надо брать, что дают, потому что последствия от короны не заставят себя ждать. Через поликлинику не успела привиться, поэтому пришла сюда, хотя сначала думала, что вакцина российская, а не белорусская. В очереди уже около полутора часов», – ответила девушка.

Фото: «Белсат»

«Я записывалась через поликлинику, но не поняла, когда они позвонят и какая будет вакцина. Я уже болела коронавирусом, а привиться хочу для путешествий», – рассказала женщина.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

«Я считаю, что все должны вакцинироваться, тем более «Спутник-V» доказал свою эффективность. Я точно не уверен, болел раньше коронавирусом или нет, но похожие симптомы были. Да, людей много пришло в первый день, могу не успеть, но надежда умирает последней, к тому же, в нашей ситуации так принято», – прокомментировал молодой человек.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

«Потому что в поликлинике, к которой я приписан, вакцины нет, а здесь есть. Я не болел раньше коронавирусом. Не болел и не хочется», – ответил молодой человек.

Фото: «Белсат»