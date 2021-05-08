Почему белорусы решили привиться от коронавируса в ТЦ «Экспобел», а не в поликлинике?
- 8.05.2021, 22:15
Сегодня в центре вакцинации в минском торговом центре был ажиотаж.
Сегодня в ТЦ «Экспобел» открылся центр вакцинации против Covid-19. В 17:00 цепочка из людей, желающих получить вакцину, составляла около 70 человек.
Люди дали «Белсат» ответ, почему пришли сюда и решили привиться этой вакциной.
«Надо брать, что дают, потому что последствия от короны не заставят себя ждать. Через поликлинику не успела привиться, поэтому пришла сюда, хотя сначала думала, что вакцина российская, а не белорусская. В очереди уже около полутора часов», – ответила девушка.
«Я записывалась через поликлинику, но не поняла, когда они позвонят и какая будет вакцина. Я уже болела коронавирусом, а привиться хочу для путешествий», – рассказала женщина.
«Я считаю, что все должны вакцинироваться, тем более «Спутник-V» доказал свою эффективность. Я точно не уверен, болел раньше коронавирусом или нет, но похожие симптомы были. Да, людей много пришло в первый день, могу не успеть, но надежда умирает последней, к тому же, в нашей ситуации так принято», – прокомментировал молодой человек.
«Потому что в поликлинике, к которой я приписан, вакцины нет, а здесь есть. Я не болел раньше коронавирусом. Не болел и не хочется», – ответил молодой человек.