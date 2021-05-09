Минчане прошли маршем к конспиративной квартире первого антифашистского подполья
- 9.05.2021, 14:16
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Потомки партизан и подпольщиков смогут одолеть и «чуму 21-го века».
Сегодня, в День Победы, белорусы по всей стране проводят акции против фашистского режима Лукашенко.
Партизаны Советского района столицы прошлись маршем и возложили цветы к мемориальной доске конспиративной квартиры первого минского антифашистского подполья.
Потомки партизан и подпольщиков смогут одолеть и чуму 21-го века — лукашизм!
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций 9 мая.