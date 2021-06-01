Aмериканцы дали волю жажде странствий 1.06.2021, 15:04

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фото: dmitrychaos.livejournal.com

После года ограничений жители США массово отправились в поездки в праздничные выходные

В условиях, когда половина страны получила по крайней мере частичную защиту от коронавируса, на минувших трехдневных выходных американцы вышли из пандемической апатии и дали волю жажде странствий на пороге лета, пишет «Голос Америки».

Если в прошлом году на длинных выходных в связи с Днем поминовения американцы ограничивали поездки из-за опасений по поводу распространяющегося вируса, то на этот раз они отправились в путь по воздуху и по земле.

Управление безопасности на транспорте сообщило, что 7,1 миллиона человек прошли досмотр в американских аэропортах с четверга по воскресенье.

Пятница 28 мая стала самым загруженным днем с марта 2020 года, когда эпидемия COVID-19 подкосила спрос на авиаперевозки. В этот день в аэропортах было досмотрено 1,96 миллиона человек.

На прошлой неделе Американская автомобильная ассоциация (ААА) предположила, что число поездок в праздничные выходные вырастет на 60 процентов, при этом ожидалось, что 37 миллионов человек удалятся от дома не менее чем на 80 километров.

Авиакомпания United Airlines заявила, что, по ее прогнозам, понедельник станет самым загруженным днем в плане путешествий с марта 2020 года.

Она ожидала, что в течение пятидневного праздничного периода она перевезет 1,34 миллиона пассажиров, что меньше 2,3 миллиона в тот же период 2019 года.

По данным компании GasBuddy, спрос на бензин в США в воскресенье вырос на 9,6 процента по сравнению со средним значением за предыдущие четыре воскресенья и оказался самым высоким воскресным спросом с лета 2019 года.

63-летняя Пэтти Докси из Ред-Хука, штат Нью-Йорк, решила отправиться в 10-часовую поездку в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в Теннеси вместе со своим мужем.

Они вакцинировались и собираются провести там неделю в надежде увидеть световое шоу синхронных светлячков.

Семейная пара собиралась съездить в национальный парк в прошлом году, но пандемия нарушила их планы, сообщила она.

«Я так взволнована, – сказала Докси журналисту газеты Daily Freeman в Кингстоне, штат Нью-Йорк. – Это был очень долгий год, а мы любим путешествовать».

По состоянию на воскресенье, 50,5 процента населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Если в начале января среднесуточное число новых случаев заболевания за семь дней составляло более 250 тысяч, то в субботу этот показатель составил лишь 18900 – самое низкое число с марта 2020 года, сообщили CDC.

Главными туристическими направлениями в День поминовения в этом году стали Лас-Вегас в Неваде и Орландо во Флориде, сообщила AAA.

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