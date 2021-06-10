Вирусолог предсказал появление супер-штамма коронавируса 3 10.06.2021, 7:59

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фото: adobestock

Вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшажка впереди нашего коллективного иммунитета.

Через несколько лет может появиться мутантный штамма коронавируса, на который не будут действовать современные вакцины. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и паразитологии Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

По его словам, любой вирус, особенно РНК-содержащий (к которым и относится возбудитель СOVID-19), может существовать только в форме «облака вариантов». Даже в одной инфицированной клетке существует не один, а несколько вариантов вируса.

«Конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов, которые становятся доминирующими на конкретной территории, — рассказал ученый. — Поэтому вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшажка впереди нашего коллективного иммунитета. Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, это вопрос времени. Порядка нескольких лет».

Как подчеркнул эксперт, в ближайшее время появления такого варианта вируса ожидать не стоит. Все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые сейчас известны. Однако рано или поздно появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин.

«Это норма жизни. Специалисты это понимают, поэтому наши технологические платформы позволяют быстро менять вакцинный штамм. И это будет сделано совершенно незаметно, как делается в случае гриппа», — рассказал специалист.

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