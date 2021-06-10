В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России 1 10.06.2021, 9:59

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фото: charter97.org

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Польше задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте польской Генпрокуратуры.

Сотрудники спецслужб арестовали Януша Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется) 31 мая в Варшаве. Ему предъявили обвинение по статье о шпионаже. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал его на три месяца.

По месту жительства подозреваемого и в офисах связанных с ним лиц провели обыски. В результате правоохранительные органы обнаружили большое количество носителей информации и денежные средства на сумму более 300 тыс. злотых ($81 тыс.).

«В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу России, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте», — говорится в сообщении.

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