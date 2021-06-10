«Человейник, каменные джунгли»: кто покупает квартиры в «Минск-Мир»? 5 10.06.2021, 16:51

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Ценовая политика комплекса была очень сходная с тем, что пережил «Маяк».

Уже несколько лет в Минске идет градостроительный эксперимент. Самую масштабную жилую стройку страны в официальных документах так и называют: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Из экспериментального там много всего – и неестественная для Беларуси высотность, и сверхнормативная плотность, и пониженные нормативы по парковкам. Многофункциональность комплекса пока не нашла подтверждения – ничего, кроме жилья и паркингов, в нем не реализовано, хотя обещаны парк, офисные здания Международного финансового центра, молл, сообщает «Белсат»

«Тяжелое впечатление»

Несколько жилых кварталов уже обрели очертания. Один даже сдан и заселен.

Туда из любопытства и в гости попадают люди из других районов. А потом пишут о впечатлениях в соцсетях.

— Побывала в новом микрорайоне на месте старого аэропорта. Ужас… Муравейник из бетона… Дом с виду вроде вполне приличный, подъезд презентабельный со стеклянными дверями, а квартиры до такой степени крошечные, что хрущевки покажутся хоромами. Наверно, там есть и другие дома, но пока все строится, а парковок практически нет. А что будет, когда в эти дома заселятся люди?

— Каменные джунгли. Тяжелое впечатление.

— Человейник.

— Сколько уже писали, что непредсказуемое качество, а люди все равно покупают. Ну кто это покупает? – Приехали из деревень. Жить где-то надо…

«Самое дешевое»

Ответы на вопрос, кто это покупает, – самые разнообразные.

— Хочу купить дочери квартиру. Денег хватает только на самую маленькую студию-однушку в старте продаж дома…

— Мама медик, медикам скидка 20%. Я студентка, планирую остаться в Минске. Родители не самые богатые, а я хочу новостройку, и эта вроде бы подходит под ту сумму, что у нас есть.

— У меня друзья строят 25-летнему сыну однушку там, хотят, чтоб наконец жил отдельно.

— Мы минчане, брали квартиру в рассрочку там, на десять лет. Потому что было только 20 тысяч на руках, а для кредита нужны »белые« доходы. У нас их для кредита не хватает, просто муж работает за границей… «Минск-Мир» выбрали, потому что – а что ты купишь за наши 20 тысяч сейчас на семью из 4-х человек? Да без кредита? Устала жить с родителями.

— Когда ждали второго ребенка, продали свою маленькую двушку в «Диадеме», чтобы построить большую трешку недалеко. Почему в «Минск-Мире»? Потому что привыкли, дешево и метро скоро откроют. Думали, родится сын – сразу переедем. А потом вот сдачу дома на год задержали, то есть мы второй год снимаем квартиру, еще ж ремонт нужно сделать.

— Построил там студию под сдачу, нужно было свободные деньги вложить, доставшиеся в наследство. Агентша расписывала: очень выгодное вложение средств, ваши деньги будут работать, тут же будут жить те, кто будет работать в международном финансовом центре, квартира окупится за 7 лет и продолжит зарабатывать. Думал, за $400-500 сдавать буду. Но – офисов тут в округе нет, метро рядом так и не открылось, сдать очень сложно даже за $300…

— Мы с женой – не минчане, но оба тут работаем, у нас двое детей. Брали квартиру в кредит, взнос 30% был, метр по 1000 евро. Не было более выгодного предложения на тот момент. Получили ключи вот. Заселились, когда сам электрику и трубы кое-как развел, да стены поштукатурил. Живем пока без дверей и без нормального пола. Но в своей квартире, у детей своя комната, дом современный, новый, с красивым холлом. Это свое, это не общага с вахтершей на входе.

— Мне понравились макеты в офисе застройщика и рассрочка на 10 лет. И я хотела обязательно новую квартиру, не переношу запах старых домов. На сегодняшние мозги я бы, конечно, не влазила в рассрочку в евро да еще по такой цене метра. Думала, на крайняк, вернусь к родителям, эту квартиру буду сдавать, гасить рассрочку. Но уже вижу, что схема не сходится. В ремонт вложила 25 тысяч, выплаты – под 400 евро, а сдать можно хорошо если за 300 долларов. Но уже не спрыгнешь, поэтому ищу позитивные моменты. Квартира-то получилась хоть и золотая, но идеальная.

«Да никто чудес и не ждет»

Ценовая политика в «Минск-Мире» была очень сходная с тем, что пережил «Маяк». Сначала красивые картинки, высокие цены и реклама «элитарности». Потом – менее красивые картинки, меньше пафоса, жалобы на качество, на сроки сдачи и снижение ценника до тысячи.

Но у «Маяка» был очевидный плюс – «почти центр». «Минск-Мир» же пытался выехать на том, что это будет «новый центр Минска, город в городе». И если покупатели с периферии (судя по форумам) хоть немножко велись на рекламу, минчане к ней относились с долей скепсиса.

«Я тут купила, потому что дешево. Выбрала квартиру на финальной стадии строительства, с видом на застроенную улицу, у края дороги – просто, чтоб не всунули столбик еще под окна и с надеждой, что вдоль улицы можно будет поставить машину. Никто чудес от «Даны» не ждет, не надо считать нас идиотами!» – поделилась наблюдениями знакомая, которой метр обошелся в 900 долларов.

«Купил – не пропил, – смеется еще один новосел. – Я прекрасно понимаю, что перспектива этого района при падающей экономике – высокоплотное гетто, и не надо фантазировать, что покупка – это инвестиция. Это просто бюджетное жилье. Как Каменная горка, только пока без льготников. Люди тут строились за свои, нормальные люди, мне нравятся мои соседи».

Напомню, инфраструктура, сети, коммуникации «Минск-Мира» строятся за счет бюджета по инвестдоговору, детали которого не разглашаются. Отчего и перспективы у экспериментального комплекса туманные, и варианты развития событий зависят не только от экономики, но и от политики. Пока же «Минск- Мир» продолжает оставаться основным поставщиком самых доступных по цене жилых квадратных метров.

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