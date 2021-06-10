Матеуш Моравецкий: С 13 по 26 июня в Польше смягчат эпидемические ограничения 10.06.2021, 17:38

На спортивных объектах и на концертах с 26 июня может быть заполнена половина мест.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил 10 июня о намерении правительства с 13 по 26 июня внести ряд изменений относительно эпидемических ограничений, передает «Польское радио».

В частности, с 13 июня может быть заполнена половина мест, отведенных для верующих в храмах. С 26 июня на ярмарках и конференциях допустимый лимит гостей будет составлять 1 человек на 10 кв. м. На спортивных объектах и на концертах с 26 июня может быть заполнена половина мест. В ближайшие дни, в частности, на Национальном стадионе в Варшаве откроется фан-зона в связи с проведением Евро-2020. В отелях предлагается разрешить заполнять 75% мест (не считая детей до 12 лет). Новые правила касаются лишь не вакцинированных людей.

С 6 июня в Польше действуют новые эпидемические правила. Открыта возможность проведения ярмарок, выставок, конгрессов и конференций с сохранением лимита 1 человек на 15 кв. м. Больше людей — до 150 человек — может посещать мероприятия и собрания. В общественном транспорте разрешена более высокая заполняемость — 75%, при этом сохранена обязанность прикрывать рот и нос.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша признает лишь вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Таким образом он ответил на вопрос, признает ли Польша сертификаты о вакцинации российской вакциной Sputnik V: «Если речь идет о разновидностях вакцин, то мы принципиально признаем те вакцины, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Соответственно, эти вакцины признают и используют в Польше. Это AstraZeneca, Pfizer / BioNtech, Moderna и прочие, которые одобрены или будут одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам».

Российская вакцина Sputnik V используется в Словакии и Венгрии, однако не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

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