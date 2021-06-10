Неизвестные в масках разгромили квартиру экс-прокурора Бабака 5 10.06.2021, 18:13

3,876

фото: tut.by

Где он сам, неизвестно.

Как сообщили «Нашей Ниве» родственники бывшего прокурора Евгения Бабака, сегодня с ним внезапно пропала связь, что неожиданно для человека, сидящего дома с коронавирусом. Брат, приехавший проведать Евгения, нашел взломанную дверь и разгром в квартире, оторваны были даже плинтусы. Местонахождение Евгения Бабака неизвестно.

фото: nn.by

«Это ужас», — говорит брат.

По словам соседей, утром к Бабаку приехала группа захвата в бронежилетах. Эти люди в тамбуре кричали «открывай», во дворе стояли два характерных буса. После этого Евгения увезли. Где он сейчас и кто проводил задержание, неизвестно. Родственникам никто ничего не сообщил.

Евгений Бабак ушел с должности помощника прокурора Первомайского района после того, как в прокуратуре проигнорировали его предписание о проведении проверки по факту жестокого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ в августе 2020 года.

После этого Бабак заявил, что не может работать в условиях бездействия юстициональных органов и молчания всех ответственных лиц в ответ на беззаконие на улицах.

В последнее время работал в IT-компании.

фото: nn.by

фото: nn.by

фото: nn.by

фото: nn.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».