«Уверенно шагаем к победе»: активисты протестного подполья рассказали о своей борьбе 1 11.06.2021, 7:54

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Фото: Андрей Покумейко

307-й день белорусы ведут борьбу с режимом Лукашенко.

Больших уличных акций протеста в Минске не было с ноября 2020 года, однако локальные акции (дворовые марши, флешмобы и другие формы протестной активности) не прекращаются, несмотря на репрессии со стороны силовиков. Представители протестного объединения Фрунзенского района Минска на условиях анонимности согласились рассказать «Белсату» о своей деятельности.

– Большое ли у вас сообщество? Сколько человек в нем?

– Мы состоим из десятков отдельных чатов. Мы никогда не ставили своей целью количество участников. Для нас самое важное – это территориальный охват. Кроме этого, мы имеем контакты и с сообществами по всей стране, и с другими инициативами и группами граждан.

– Как давно вы начали саморганизовываться?

– Мы объединились через пару месяцев после начала протестов. Именно тогда возникла в этом необходимость и пришло осознание, что только вместе мы сила. И чем нас больше, тем мы сильнее.

А в целом развитию способствует сам режим. Чем больше они пытаются найти мифического координатора в едином организме, который больше напоминает птичью стаю, чем иерархическую пирамиду, тем больше эволюционирует подполье.

Фото: АК / Белсат

– Как часто вы устраиваете акции и какие они?

– Некоторые моменты ради безопасности мы, к сожалению, не можем озвучивать. Но можем сказать, что акции проходят постоянно, они непрерывны. Некоторые из них более масштабные, некоторые меньше. Все они так или иначе направлены на свержение режима, все заставляют систему работать на износ.

– Как вы готовитесь к акциям? Есть ли какие-то правила безопасности, конспирации, которые вы обязательно соблюдаете?

– Несомненно. Мы живем на оккупированной территории, где каждый житель сталкивается с опасностью, тем более активист. Мы не можем позволить себе быть небрежными и неосторожными. Самое главное правило – не оставляй следов: как в реальном мире, так и онлайн.

– Часто ли силовики проводят облавы и разгоняют ваши акции?

— Силовики постоянно проводят облавы. Мы удивляемся, как ветер, который они создают, бегая туда-сюда, не изменил климата. Но нет. Им, как правило, не везет, мы бы не делали на них ставку.

Чаще они, наоборот, получают по шапке, пропустив акцию. И тогда, для создания видимости, они ловят якобы участников, якобы организаторов, а на самом деле случайных людей.

– Telegram-чаты остаются главным средством координации ваших акций? Появились ли какие-то новые средства?

– Telegram – несомненно, отец координации революции. Статистика прироста пользователей из Беларуси это прекрасно показывает. Но да, новые способы коммуникации тоже есть, и они только продолжат развиваться.

– В чем смысл сейчас устраивать локальные дворовые акции, учитывая, что большие марши уже давно не проводятся? Какова ваша главная мотивация?

– Мотивация, наверное, у всех одна: нам всем надоело жить в государстве, работающем на одну семью, где нет места верховенству права, где о твоих детях могут вытереть ноги только потому, что у них другие взгляды. Жертвы не должны быть напрасными. Точка невозврата пройдена. Поэтому наши требования неизменны: освобождение политзаключенных, привлечение виновных к ответственности, уход Лукашенко и новые выборы.

– Страшно ли продолжать выходить на акции в условиях тотального террора?

– Не боится только дурак, но сильный преодолевает страх. Мы призываем всех быть верными себе. Можно обмануть других, но обмануть себя нельзя. И мы не можем молчать, мы продолжим действовать.

Фото: ТК / Белсат

– Что должно произойти, чтобы вы перестали выходить? Есть ли какая-то «красная линия»?

– Безусловно. Мы остановимся, если наши требования будут выполнены. И даже тогда мы выйдем праздновать. И нам страшно представить, насколько это празднование затянется. В городе точно наступит коллапс.

– Как вы считаете, что должно произойти, чтобы на протесты снова вышли сотни тысяч белорусов?

– Сотни тысяч белорусов здесь. Никто никуда не исчез. Мнения относительно того, что должно произойти, отличаются. Поэтому мы работаем по всем направлениям. Однако мы все сходимся в том, что первичное – это объединение. И это одно из ключевых наших направлений. А триггером для выхода будет сам узурпатор, скорее всего. Никто не сделает этого лучше, чем он сам.

Фото: АК / Белсат

– Как вы относитесь к Светлане Тихановской и ее команде? Ожидаете ли вы от Тихановской каких-то решений, какого-то плана победы? А может, считаете, что стоит рассчитывать только на себя?

– Мы считаем, что все объединения белорусов должны соединяться между собой, действовать ради одной цели – смены режима, прекращения репрессий и освобождения политических заключенных, проведения новых, открытых выборов. В этом смысле Светлана и ее команда должны работать в том числе на объединение всех инициатив. Сила белорусов – в единстве, это очевидно всем. Как сверху, так и снизу генерируются идеи для достижения общей цели. Поэтому такая коммуникация тоже необходима.

Сейчас все идет хорошо. Пусть медленно, но уверенно мы шагаем к победе. И чтобы ускорить этот процесс, нужна координация команды Тихановской с другими демократическими структурами и активистами дворов.

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