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В Сенате Польши обсудили ситуацию в Беларуси

  • 11.06.2021, 10:09
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В Сенате Польши обсудили ситуацию в Беларуси

Спикер Сената заявил, что «моральный долг Польши — поддержать храбрый белорусский народ».

Сенат Польши заслушал информацию МИД страны о деятельности польского правительства в отношении ситуации в Беларуси, включая репрессии режима Лукашенко против польского меньшинства, передает «Радио Польша».

Как отметил спикер Сената Томаш Гродзкий, «моральный долг Польши — поддержать храбрый белорусский народ, который пережил то, что мы (поляки - прим.) испытали до 1989 года — репрессии, убийства, преследования».

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