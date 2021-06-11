«Месяц фотографии в Минске» впервые открыли в польском городе 11.06.2021, 16:33

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Фото: Алиса Гончар / Белсат

На выставку пришла мэр Лодзи Анна Здановска.

Фотофестиваль в Лодзи – одно из главных фотографических событий Польши, выставку открывает мэр города Анна Здановска. Здесь выставляются фотографы со всего мира, сообщает «Белсат».

В этом году белорусы оказались в центре внимания: самые продолжительные аплодисменты, теплые слова поддержки достались нам. Месяц фотографии в Минске существует с 2014 года, но впервые открылся не в Минске, а в Лодзи.

В конце официальной части среди зрителей появились люди в бело-красно-белых масках и спели «Купалинку». Свободный хор белорусов, которые сейчас живут в Варшаве, стал эмоциональной кульминацией открытия. Кто-то из присутствующих сразу развернул бело-красно-белый флаг.

О событиях в Беларуси рассказывали и снимки, и другие направления визуального искусства. Видео, рисунки, графика – все работало на то, чтобы рассказать европейцам о событиях в Беларуси.

Регулярно белорусские фотографы, которые фиксировали последние события, попадали под арест, штрафы, их технику разбивали, кадры удаляли. Некоторые были вынуждены уехать из страны, некоторые остались без работы, так как они не получили аккредитацию или их СМИ закрылись.

Недавно «Медуза» разговаривала с фотокорреспондентами об их жизни после протестов.

Кстати, власти Лодзи неоднократно выражали солидарность относительно событий в Беларуси. Например, 25 марта на главной площади города были вывешены национальные белорусские флаги.

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