Топ-10 подорожаний мая для белорусов 3 11.06.2021, 19:42

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

В числе лидеров - морковь, свекла и билеты в цирк.

Майская инфляция в Беларуси, по даже официальным подсчетам Белстата, разогналась до 5,2%. Таким образом, она досрочно выполнила и даже перевыполнила годовой план, ведь власти прогнозировали, в 2021-м цены вырастут не больше, чем на 5%, пишет kp.by.

В лидерах по росту цен в январе - мае оказались некоторые овощи и фрукты и… билеты в цирк! Из непродовольственных товаров в десятку вошли хвойные пиломатериалы.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В целом плодоовощная продукция выросла в цене на 11,8%, а вот отдельные позиции - в разы больше.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из фруктов существеннее всего подорожали виноград (+36,3%), бананы (+31,2%) и груши (+19,6%). Яблоки почти не изменились в цене, а вот цитрусовые даже подешевели (-2,1%). В лидерах по снижению цены - свежие огурцы, они подешевели на 45,8%. Свежие помидоры тоже стали доступнее (-4,8%).

Мясо и продукты из него в целом подорожали на 5%. Заметнее всего изменился ценник на курятину.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В мясном отделе немного подешевела говядина с косточкой (-1,2%) и вареная колбаса высшего сорта (-0,2%).

Рыба и морепродукты стали дороже на 7,4%. Больше всего удивила покупателей соленая сельдь.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В рыбном отделе ничего не подешевело. Единственная позиция, на которую ценник почти не изменился, - разделанная мороженая рыба и филе (+0,7%).

Молочные продукты прибавили в цене 1,5%. В списке молочки, которая почти не подорожала - нежирный творог и сметана. А сухие молочные смеси для детского и диетического питания на 1,1% подешевели.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Несложно заметить, что пятерку самых подорожавших молочных продуктов сложили те, в которых есть сахар. И хотя сам сахар чуток подешевел (на 0,1%), цены на сладости в кондитерском отделе подросли на 7,4%. Меньше всего повезло сладкоежкам, которые любят вафли.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из продовольственных товаров сильно подорожала также соль (+19,2%), майонез (+17,5%), перловка (+12,2%).

Одежда выросла в цене не так заметно, как продукты, - на 3,6%. В мужском гардеробе больше всего подорожали брюки (+8%) и пиджаки (+7%), в женском - бюстальтеры (+7%) и трусы (+6,7%), в детском - колготы (+13,4%) и носки (+10,8%).

Обувь прибавила в целом 7,3%, в лидерах - мужские ботинки на меху и женские демисезонные сапоги, подорожавшие на 13,6%.

В аптеках больше всего подорожали лекарства (+14%), шприцы (+13,9%) и аппараты для измерения артериального давления (+13,1%).

Из услуг больше других выросли в цене услуги дошкольных учреждений - на 10,2%, жилищно-коммунальные - на 8,9%, и техосмотр - на 8,2%.

Дешевле стало - на 3% - летать. Правда, после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair резко уменьшилось число стран, где открыто небо для «Белавиа».

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