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«Каннские львы» ужесточил правила проверки работ для белорусских компаний

  • 13.06.2021, 13:14
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«Каннские львы» ужесточил правила проверки работ для белорусских компаний

Компании будут проверять на предмет наложения на них санкций.

Конкурсный комитет ведущего рекламного фестиваля "Cannes Lions" ужесточил проверку работ, поданных от белорусских компаний.

По новым правилам юридические консультанты фестиваля подробно изучают статусы агентств на предмет наложения на них санкций ООН, ЕС, правительств Великобритании и США. Проверка длится почти месяц.

Об этом marketing.by сообщило агентство Pocket Rocket, команда которого в этом году уже выиграла награду на The One Show, NY и завоевала "серебро" на Киевском фестивале рекламы за проект Wanna.

Ребята подались и в Канны, успешно прошли юридическую проверку Сannes Lions и находятся в ожидании очередной награды.

Напомним - последнего "Льва" Беларуси принесла работа Ангелины Писчиковой в категории "Дизайн" за упаковку лампочек CS Light Bulbs в 2017 году.

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